Taxi choca camioneta y termina volcado en la colonia Ejido Sur de Playa del Carmen

Un taxi del Sindicato de Taxistas "Lázaro Cárdenas del Río" terminó volcado durante la madrugada de este miércoles sobre la avenida Juárez con calle 95, en la colonia Ejido Sur de Playa del Carmen, luego de impactarse contra una camioneta que se encontraba estacionada. El conductor fue detenido para el deslinde de responsabilidades.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de transporte público con número económico 199 circulaba sobre la avenida Juárez cuando, por causas que son investigadas, el operador perdió el control del vehículo y se proyectó contra una camioneta roja estacionada a un costado de la vialidad. La fuerza del impacto provocó que el taxi terminara volcado sobre la carpeta asfáltica.

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El fuerte estruendo generado por la colisión despertó a los propietarios de la camioneta, quienes salieron de su domicilio para verificar lo ocurrido. Al llegar al sitio observaron que su vehículo presentaba daños de consideración en la parte trasera del lado izquierdo, mientras el taxi permanecía volcado en medio de la vía.

Vecinos del sector solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, por lo que al lugar acudieron paramédicos para brindar atención al conductor del taxi, quien presentaba lesiones en el rostro. Tras una valoración médica en el sitio, se determinó que las heridas no comprometían su vida, aunque fue atendido por las contusiones sufridas durante el accidente.

Elementos de Tránsito Municipal acordonaron el área para evitar otro percance y realizaron las diligencias correspondientes para establecer la mecánica del hecho. Durante varios minutos la circulación se vio afectada mientras se efectuaban las labores periciales y el retiro de las unidades involucradas.

Con apoyo de una grúa, el taxi fue colocado nuevamente sobre sus ruedas y posteriormente, junto con la camioneta afectada, fue trasladado al corralón como parte del procedimiento legal para el deslinde de responsabilidades y la cuantificación de los daños materiales.

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El conductor del taxi fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente, donde se determinará su situación jurídica conforme al resultado de las investigaciones y de los exámenes correspondientes. De manera preliminar, trascendió que el operador presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol; sin embargo, esta condición deberá ser confirmada mediante los procedimientos legales y periciales aplicables.

Las aseguradoras de ambas unidades iniciaron los trámites para la evaluación de los daños y la cobertura correspondiente.Taxi termina volcado tras chocar contra camioneta estacionada en la colonia Ejido Sur