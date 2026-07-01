Lluvias en CDMX dejan 11 árboles caídos, un derrumbe y una mujer lesionada

Las lluvias registradas durante la tarde y noche del 20 de junio provocaron afectaciones en distintas alcaldías de la Ciudad de México, entre ellas la caída de 11 árboles, daños a un vehículo y un derrumbe en la colonia Guerrero, donde una mujer resultó lesionada.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el volumen de lluvia acumulado en toda la capital superó los 15.6 millones de metros cúbicos, lo que generó movilización de equipos de emergencia para atender reportes en vialidades e inmuebles.

¿Qué alcaldías reportaron árboles caídos por las lluvias?

Protección Civil informó que la caída de árboles se registró en Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Tlalpan.

La alcaldía con más reportes fue Benito Juárez, con cuatro árboles caídos. Le siguió Tlalpan, con tres casos; Cuauhtémoc, con dos; mientras que Azcapotzalco y Gustavo A. Madero reportaron un árbol caído cada una.

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La mayoría de los incidentes no dejó daños mayores y solo provocó obstrucciones viales. Sin embargo, en Tlalpan, la caída de un fresno de 20 metros de altura y 50 centímetros de diámetro dañó un vehículo en avenida Sauzales, esquina con Hacienda Mazatepec, en la colonia Rinconada Coapa Primera Sección.

¿Dónde ocurrió el derrumbe en la alcaldía Cuauhtémoc?

Además de los reportes por árboles caídos, las autoridades atendieron un derrumbe en un inmueble ubicado en la calle Lerdo número 184, en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

El edificio, conformado por planta baja y tres niveles, presentaba falta de mantenimiento visible y humedad. Protección Civil detalló que colapsó una bóveda catalana ubicada en la azotea, con dimensiones aproximadas de tres metros por 1.5 metros.

A causa del derrumbe, una mujer de 41 años resultó lesionada y fue trasladada por servicios de emergencia al Hospital Magdalena de las Salinas, debido a una posible fractura de muñeca.

En Av. 521 y 3ra 521, col. San Juan de Aragón 1era sección, @TuAlcaldiaGAM, se registró la caída de un árbol de de aproximadamente 10 m de alto por 50 cm de diámetro.



Al caer, causó daños en un vehículo particular que se encontraba estacionado; sin reporte de lesionados.… pic.twitter.com/EhzYseaKzi — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 1, 2026

¿Qué medidas tomaron las autoridades tras las lluvias?

Como medida preventiva, 15 personas fueron evacuadas del inmueble afectado en la colonia Guerrero. Además, personal de emergencia acudió a los puntos con caída de árboles para retirar ramas, liberar vialidades y reducir riesgos para peatones y automovilistas.

Las autoridades capitalinas pidieron a la población reportar árboles inclinados, grietas en inmuebles, filtraciones o daños estructurales, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando la humedad puede incrementar el riesgo de desprendimientos, derrumbes y caída de ramas.

IO