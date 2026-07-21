¿Aún no tienes tu certificado de preparatoria? Segey confirma que no perderás tu lugar en la universidad

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) aseguró que ningún estudiante vio afectada la continuidad de su trayectoria académica por el retraso en la entrega de los certificados de Educación Media Superior, ya que las instituciones de Educación Superior mantuvieron abiertos sus procesos administrativos para recibir la documentación una vez concluido el proceso nacional de certificación electrónica.

La dependencia explicó que las universidades permitieron la integración y actualización posterior de los documentos de nuevo ingreso, evitando que las y los egresados del ciclo escolar 2025-2026 perdieran el lugar obtenido en las carreras para las que fueron aceptados.

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Como parte de la conclusión de este proceso, la Segey informó que a partir del miércoles 22 de julio comenzará la distribución de 3,694 certificados de Educación Media Superior en 13 Preparatorias Estatales y 33 escuelas particulares con expedición, brindando certeza jurídica a las y los estudiantes que concluyeron sus estudios.

En esta primera etapa estarán disponibles 2,369 certificados para egresados de Preparatorias Estatales y 1,325 para alumnos de escuelas particulares incorporadas. Las y los estudiantes deberán acudir a sus respectivos planteles para realizar los trámites correspondientes y obtener el documento oficial que acredita la conclusión de sus estudios.

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La emisión de estos certificados fue posible tras concluir las últimas etapas de validación del proceso nacional de certificación electrónica, resultado del trabajo coordinado entre la Segey y las autoridades educativas federales. Además, la dependencia dio seguimiento a los requerimientos técnicos y administrativos establecidos por la Federación para agilizar la expedición de documentos con plena validez oficial y certeza jurídica.

Finalmente, la Segey agradeció la comprensión de la comunidad educativa durante este proceso y reiteró su compromiso de mantener una comunicación oportuna y transparente, garantizando el derecho de las y los jóvenes yucatecos a continuar con su formación profesional sin contratiempos.