Pausan trabajos en la carretera Mérida–Progreso para agilizar el tránsito vacacional

Tras registrarse afectaciones en el tránsito de la carretera Mérida-Progreso por obras de mantenimiento, se determinó que durante el periodo vacacional los trabajos serán suspendidos para agilizar la entrada y salida de visitantes del puerto.

El gobernador Joaquín Díaz Mena informó que esta medida busca evitar congestionamientos y reducir las afectaciones a los automovilistas que utilizan una de las vialidades con mayor afluencia durante la temporada vacacional, especialmente por quienes se dirigen al puerto de Progreso y otras playas del estado.

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El mandatario señaló que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmó la conclusión de los trabajos correspondientes al puente de acceso, identificado como lado A, por lo que la circulación podrá desarrollarse con mayor fluidez durante las próximas semanas.

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Asimismo, explicó que la segunda etapa del proyecto, correspondiente al puente de salida o lado B, permanecerá en pausa y será reanudada una vez que concluya el periodo vacacional de verano, con el fin de continuar la modernización de esta importante vía sin afectar el desplazamiento de turistas y habitantes.