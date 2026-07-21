Sheinbaum alista estrategia integral contra el sargazo en Quintan Roo; creará grupo de científicos

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno integrará un grupo de científicos para fortalecer el estudio del sargazo y diseñar una estrategia integral que permita enfrentar ese problema en playas del Caribe Mexicano. El plan será presentado en aproximadamente 15 días.

En su conferencia mañanera, reconoció que la llegada del sargazo fue mayor este año e incluso comenzó antes de lo habitual.

Como parte de la estrategia, la Secretaría de Marina ampliará su capacidad para recolectar el sargazo en altamar, antes de que llegue a las playas, donde retirarlo resulta más complejo y puede causar afectaciones ambientales al extraer arena junto con el alga y por el proceso de descomposición de la materia orgánica.

Noticia Destacada Sheinbaum alista estrategia contra el sargazo en las costas de Quintana Roo

La presidenta informó que la dependencia analiza la adquisición de nuevas embarcaciones especializadas para incrementar la captura del sargazo mar adentro.

Por ello, consideró indispensable ampliar la investigación científica para comprender mejor sus causas y definir las medidas más eficaces para atender el problema.

“Lo vamos a hacer de una manera integral. Primero, ya existe, pero lo vamos a formalizar, grupos de científicos mexicanos que sigan estudiando el sargazo en comunicación con otros investigadores del mundo. ¿Por qué es el sargazo? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué cambian las fechas? Y también cuál es la mejor forma de atender el sargazo?”, expresó.

Afectación de sargazo al 11% del PIB

En tanto, el titular de la Secretaria de Ecología y Medio Ambiente, Óscar Rébora Aguilera dijo que en la actual temporada se han recolectado 87 mil toneladas de la macroalga y la afectación económica representa el 11% del Producto Interno Bruto Estatal.

El valor nominal del del PIB estatal es de 512,293 millones de pesos. Su economía está altamente terciarizada, dominada por los servicios de alojamiento temporal y alimentos (turismo), los cuales representan cerca del 72.5 % de su actividad económica total, mientras que la construcción abarca el 19.1 % y las actividades primarias el 1.0, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y (Inegi).

Ocho puntos

A la vez que el sector hotelero afirmó que, durante la reunión celebrada el sábado pasado en Quintana Roo, “Básicamente hablamos de los costos que nos implica el sargazo, imagen, capacidad, ocupaciones, implicaciones laborales, presupuestos insuficientes del gobierno y el sector privado, falta de promoción que debiera contrarrestar este fenómeno y los temas negativos.

El presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, David Ortiz Mena, indicó que durante la reunión la mandataria federal expuso ocho puntos: Contratar un grupo de científicos calificados para revisar y avalar el proyecto o proyectos propuestos; ⁠ampliar la capacidad de barcos y barreras para capturar el sargazo en el mar o cuando se acerque a las barreras. Y dio instrucciones que se compren barcos y más barreras y que los hoteleros compartamos nuestras mejores prácticas para que se tome en cuenta cuál es la mejor solución.

También iniciar un programa federal de trabajos temporales a persona que ayuden con la limpieza de playas físicamente. Pagado por el gobierno federal;

encontrar lugares para la disposición final de sargazo con las condiciones correctas; que Semarnat apruebe todos los permisos ambientales para sargazo y recuperación de playas; promoción para que se dé a conocer las medidas y ⁠garantizar la permanencia a largo plazo de la solución integral.

Van más recursos

El Gobierno de Quintana Roo anunció una nueva inversión de 700 millones de pesos para reforzar las acciones de atención y contención del sargazo en las costas del estado, uno de los principales problemas ambientales y turísticos que enfrenta la entidad desde hace más de una década.

Este nuevo monto se suma a los 500 millones de pesos que ya se han destinado durante los primeros cuatro años de la administración de la gobernadora Mara Lezama Espinosa para labores de prevención, recolección, limpieza de playas, instalación de barreras antisargazo, operación de embarcaciones especializadas y fortalecimiento del equipo humano encargado de estas tareas.

Noticia Destacada Sargazo pone en "jaque" al Ayuntamiento de Chetumal

Impulsa SICT el uso del sargazo en materiales para la construcción y pavimentos

A su vez, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a unció que impulsa el uso del sargazo en la fabricación de materiales para la construcción y en la elaboración de mezclas asfálticas para pavimentos.

El objetivo es contar con materiales más resistentes y de alta durabilidad y al mismo tiempo atender el impacto ambiental, que provoca esta macroalga en playas del caribe mexicano

En el Instituto en Investigaciones de Materiales de la UNAM desarrollaron un proyecto tecnológico, con el apoyo del sector privado, para elaborar adoquines, blocks, celosías, ladrillos y hasta postes de luz con sargazo.

El académico y científico de la UNAM, Antonio Sánchez Solís, afirmo que, “estos materiales ya están validados científicamente y esta n evaluados por las normas mexicanas”. Dijo que son piezas firmes y estables como cualquier concreto convencional y no se agrietan.