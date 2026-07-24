Remolque abandonado pone en riesgo a conductores en Dzitbalché; vecinos temen otra tragedia

El remolque de una conocida tienda de abarrotes representa un peligro al quedar varado y sin señaléticas de precaución para evitar algún accidente, sobre todo porque lo dejaron estacionado sobre una vía de mucho tráfico vehicular, más en esta temporada vacacional, por lo que diversos vecinos de la ciudad de Dzitbalché esperan que los encargados de la vialidad tomen medidas para evitar siniestros en la zona.

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Los afectados acusaron que los operadores del tráiler acostumbran dejar el remolque estacionado en un acotamiento de la avenida Calkiní Dzitbalché, a la altura de la entrada al balneario El Chuksay, y ahí representa un peligro para quienes transitan.

Recordaron que la zona ha sido escenario de varios accidentes mortales, incluso mencionaron el impacto de un tráiler con un motociclista que iba con su pareja, donde el joven perdió la vida, mientras que su acompañante terminó con crisis nerviosa tras la tragedia.

Es por ello que piden que se tomen las medidas pertinentes para evitar más tragedias, ya que, al dejar el remolque sin señaléticas, puede ser factor de un hecho de tránsito. Motivo por el cual alzaron la voz para pedir a las autoridades correspondientes atender esta situación y que tomen las medidas necesarias, o al menos que los operadores de la pesada unidad coloquen señalamientos de restricción, como conos, para que los demás conductores tomen sus debidas precauciones.

JGH