CNTE acusa falta de respuesta por maestros lesionados y alista acciones rumbo al Mundial 2026

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) denunció que las autoridades federales y de la Ciudad de México no han identificado a los responsables de las agresiones contra dos maestros lesionados durante las movilizaciones del pasado 1 de junio en el Centro Histórico.

Durante el Foro Solidario “Entre luchas y huelgas activas”, realizado desde el plantón que mantiene el magisterio en la capital del país, integrantes de la Coordinadora también reclamaron que no se ha cumplido con la reparación del daño para los docentes afectados.

Elvira Vélez Morales, secretaria general de la Sección 14 de Guerrero, informó que uno de los maestros perdió un ojo tras el estallido de un artefacto, mientras que otro resultó herido durante los empujones registrados en la movilización.

¿Qué reclama la CNTE por los maestros lesionados?

La dirigente magisterial acusó silencio por parte de la Secretaría de Gobernación y señaló que las autoridades no han asumido la responsabilidad de identificar, sancionar y reparar el daño causado a los docentes lesionados.

La CNTE ha denunciado que durante el intento de avanzar hacia el Zócalo capitalino se utilizaron gases lacrimógenos y artefactos explosivos contra manifestantes.

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Tras estos hechos, el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, informó que se abrieron carpetas de investigación contra policías presuntamente involucrados y que habría consecuencias.

Sin embargo, el magisterio sostiene que las investigaciones no han dado resultados suficientes y que el caso continúa sin respuestas claras.

CNTE definirá nuevas protestas antes del Mundial

Elvira Vélez informó que el domingo 7 de junio se realizará una asamblea para definir las acciones de la próxima semana, en el contexto de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, programada para el jueves 11 de junio en la Ciudad de México.

La dirigente aseguró que la intención del movimiento no es plantear una amenaza, sino visibilizar sus demandas en un momento en el que la atención internacional estará puesta en el país.

No se van, no se van y no se van!!!



🚨 CNTE confirma paro nacional indefinido en junio



La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que mantendrá un plantón y paro nacional indefinido, lo que podría derivar en más bloqueos y afectaciones en la CDMX y… pic.twitter.com/nBrT2H5YfS — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) June 6, 2026

La CNTE mantiene su exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, eliminar lo que llama la reforma educativa de Peña Nieto, López Obrador y Sheinbaum, además de obtener aumento salarial y mayor infraestructura para escuelas públicas.

El magisterio también llamó a reforzar el plantón y adelantó que la Asamblea Nacional Representativa definirá el plan de acción. Con ello, el conflicto entre la CNTE y el gobierno federal se mantiene abierto a pocos días del arranque del Mundial en la capital.

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