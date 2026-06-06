¿Qué es “La venganza de Moctezuma” y por qué le pasa a los turistas?

La llegada de turistas a México por el Mundial de Futbol 2026 pondrá a prueba estadios, hoteles, transporte y, claro, estómagos extranjeros.

Entre tacos, salsas, garnachas y aguas frescas, más de un visitante podría conocer una frase que en México se dice entre risa y resignación: Venganza de Moctezuma.

La Venganza de Moctezuma es una expresion popular que se usa para hablar de un malestar estomacal que afecta a turistas que no están acostumbrados a la gastronomía mexicana. No es un diagnóstico médico, sino una forma coloquial de referirse a la diarrea del viajero.

La expresión se relaciona con Moctezuma II, gobernante mexica durante la llegada de los españoles. Con el tiempo, el nombre tomó un sentido humorístico para describir el momento en que el cuerpo de un extranjero “reclama” tras probar alimentos, agua o condimentos distintos a los de su dieta habitual.

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Los síntomas más comunes son diarrea, dolor de estómago, náusea, vómito y malestar general. En la mayoría de los casos, el cuadro dura pocos días, aunque puede arruinar un viaje si aparece justo antes de un partido, una visita turística o una reservación esperada.

La gastronomía mexicana incluye chile, picante, salsas, grasas, maíz, condimentos y preparaciones que forman parte de la vida diaria del país. Para muchos turistas, ese cambio puede ser fuerte.

La causa no siempre es el picante. También influyen el consumo de agua no potable, hielo de origen desconocido, alimentos crudos, poca higiene en la preparación o bacterias a las que el sistema digestivo del viajero no está adaptado.

Quien visite México por el Mundial de Futbol 2026 puede reducir riesgos con medidas básicas: tomar agua embotellada, evitar hielo si no conoce su origen, lavarse las manos antes de comer y elegir lugares con higiene visible.

También conviene entrarle al chile con calma. México no se va a quedar sin salsa en tres días. El cuerpo puede adaptarse poco a poco.

Si hay diarrea intensa, fiebre, sangre en heces, dolor fuerte o signos de deshidratación, lo correcto es buscar atención médica y evitar la automedicación.

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