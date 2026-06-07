Champotón se prepara con jerseys de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026

Ante la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la demanda de jerseys de la selección mexicana comienza a tener cierta demanda en tiendas deportivas en la ciudad de Champotón.

Marixa Ordaz, comerciante local, estimó que hasta el momento han logrado vender más de 100 piezas alusivas al representativo nacional, cifra que consideró positiva y que podría aumentar en fechas próximas.

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“Nos hemos preparado desde hace días atrás para que para el Mundial no falten las jerseys de la selección mexicana. Tenemos disponible la blanca de visitante y la verde de local. En estos días nos debe de llegar la de color negro”, refirió.

Respecto a sus precios, comentó que son demasiado accesibles, con 350 pesos por playera y con short 400 pesos. “No les vamos a subir, estos serán los precios”, concluyó.

Tras un recorrido por la zona comercial de la ampliación Colosio, varios puntos de venta ya tienen en exhibición productos alusivos al Mundial, cuya fecha inaugural está programada para este 11 de junio.