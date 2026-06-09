"Hay algo que los Lobos quieren que sepas": Raúl Jiménez vuelve con el Wolverhampton

“Donde hubo fuego, cenizas quedan”. Y vaya que las llamas que avivaron un sorpresivo delantero mexicano y el Wolverhampton, en su primera etapa juntos en la Premier League, fueron tan letales, que no hubo equipo que no le tuviera miedo al incendio que la manada podía generarles. Hay algo que el Molineux Stadium y sus Wolves quiere que sepas: Raúl Jiménez ha vuelto a casa.

Este martes 9 de junio de 2026 los rumores se convirtieron en realidad y el Wolverhampton hizo oficial el regreso de Raúl Jiménez para la próxima temporada 2026-2027, a solo dos días de la inauguración del Mundial 2026, noticía que le puede venir bien al delantero mexicano. Solo que ahora el amorío continuará en la EFL Championship, la segunda división del fútbol inglés, luego de que esta temporada se consumara el descenso de los lobos.

En pleno año de su 150 aniversario, el Wolverhampton Wanderers ha hecho oficial el reasentamiento de su mito moderno. El delantero mexicano plasma su firma en un contrato de dos años -con opción a uno más-, recuperando de inmediato su icónico dorsal "9", cedido con honores por Adam Armstrong. No es un fichaje cualquiera; es la reconstrucción de un romance que transformó la historia contemporánea del club.

There’s something that the Wolves want you to know… ✍️ pic.twitter.com/YyuEW44Qqc — Wolves (@Wolves) June 9, 2026

2018, el año del flechazo.. nunca se olvidaron

Para dimensionar este regreso, hay que viajar en el tiempo hacia el verano de 2018. Cuando el recién ascendido Wolves de Nuno Espírito Santo buscaba un faro en ataque, un espigado atacante procedente del Benfica llegó a préstamo. Pocos anticipaban el impacto. Aquella primera aventura fue un volcán: Jiménez se convirtió en el eje de un equipo que tuteaba a los gigantes de Inglaterra.

Sus goles no solo valieron la permanencia, sino que impulsaron al club a un inverosímil séptimo puesto. En la campaña 2019/20, alcanzó el Olimpo al marcar 27 anotaciones en todas las competiciones, guiando al equipo hasta los cuartos de final de la Europa League.

El idilio Raúl Jiménez - Wolverhampton vivirá su segunda temporada. / Foto: Cortesía @Wolves

Los lobos también hablan español

Con 57 goles en 166 apariciones durante su primera etapa, el idilio parecía inquebrantable, tallado también por la resiliencia. La grave fractura de cráneo sufrida en 2020 ante el Arsenal no apagó su luz; al contrario, forjó una conexión inquebrantable con una afición que vio en el mexicano un ejemplo de vida. Tras tres productivos años defendiendo los colores del Fulham en la capital, el "Lobo Mexicano" decidió escuchar el llamado de su manada original.

El técnico Rob Edwards, quien ya coincidió con él en el pasado, sabe que no se trata de un fichaje nostálgico, sino de pura calidad competitiva en el área. El Molineux se prepara para rugir de nuevo. El viejo oro brilla más que nunca porque su goleador histórico, el hombre que demostró que los lobos también hablan español, está de regreso para reclamar su territorio.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ