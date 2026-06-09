¿Cómo funcionará la estrategia de la FGR para garantizar la seguridad durante el Mundial 2026 en CDMX, Guadalajara y Monterrey?

Apenas a unos días del pitazo inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, presentó formalmente la estrategia nacional de seguridad y procuración de justicia que se seguirá durante la justa deportiva.

Fue en sus canales oficiales que la fiscalía compartió los detalles de este plan, mismo que busca blindar el territorio mexicano y garantizar la protección de los derechos de los miles de aficionados locales y extranjeros que se darán cita en el país para la competencia de fútbol más importante del mundo.

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¿Cómo funcionará la estrategia de la FGR para el Mundial 2026?

Aunque la FGR mencionó que esta estrategia se encuentra enfocada en las 32 entidades federativas del país, se informó que se dará especial énfasis en la Ciudad de México (CDMX), Guadalajara y Monterrey; ciudades que serán las sedes de algunos partidos de la copa del mundo.

Para la ejecución de este blindaje, la FGR trabajará en estrecha colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Agencia Nacional de Aduanas de México y diversas corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno para brindar una respuesta rápida para combatir delitos federales como:

Trata de personas.

Delincuencia organizada y tráfico de drogas.

Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

Contrabando, delitos fiscales y financieros.

Posesión o uso ilegal de armas de fuego y explosivos.

A dos días de iniciar el Mundial 2026, la @FGRMexico, ha desarrollado una estrategia integral con la finalidad de orientar, atender o iniciar una investigación ante la posible comisión de delitos de índole federal.

Este apoyo, estará destinado tanto para nacionales como personas… pic.twitter.com/kfoeoWkhHM — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) June 10, 2026

Con el fin de agilizar los procesos y romper las barreras del idioma, la FGR habilitó un micrositio web especializado para el Mundial 2026. A través de esta plataforma, los usuarios podrán realizar denuncias virtuales en tiempo real, localizar las agencias del Ministerio Público más cercanas y consultar una guía detallada sobre derechos y obligaciones de los extranjeros en México.

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