Liga MX revela calendario del Apertura 2026: cuándo inicia, fechas FIFA, All-Star Game, Leagues Cup y Final

La Liga MX dio a conocer el calendario oficial del Torneo Apertura 2026, que comenzará el 16 de julio con el duelo entre Necaxa y Atlante, marcando el regreso de los Potros de Hierro a la Primera División. El campeonato concluirá entre el 13 y 27 de diciembre, dependiendo de la participación de clubes mexicanos en competencias internacionales.

El certamen tendrá una agenda intensa debido a la convivencia con torneos como la Leagues Cup, el All-Star Game y la Campeones Cup, además de las pausas por actividad de selecciones nacionales y la posible participación de clubes mexicanos en competencias internacionales.

El camino está trazado. 🗓️



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Fechas más importantes del Apertura 2026

Inicio del torneo

16 de julio: Arranca el Apertura 2026 con la Jornada 1.

Clásico Nacional

18 de septiembre: América y Chivas se enfrentarán en una nueva edición del Clásico Nacional, programado en el marco de las celebraciones patrias.

Única jornada doble

20 y 21 de octubre: Se disputará la Jornada 13, la única fecha doble del campeonato.

Competencias y eventos que afectarán el calendario

Campeón de Campeones

25 de julio: Se celebrará el tradicional duelo entre los campeones de la Liga MX.

All-Star Game Liga MX vs MLS

29 de julio: El encuentro de estrellas se jugará en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

Leagues Cup

4 al 13 de agosto: Se disputará la fase de grupos del torneo entre clubes de la Liga MX y la MLS.

Fase final de la Leagues Cup

26 y 27 de agosto: Cuartos de final.

Cuartos de final. 2 y 3 de septiembre: Semifinales.

Semifinales. 5 de septiembre: Gran Final.

Campeones Cup

8 de septiembre: Se disputará el duelo entre el campeón de la Liga MX y el monarca de la MLS.

Fechas FIFA

El Apertura 2026 tendrá dos pausas por actividad de selecciones nacionales:

21 de septiembre al 6 de octubre: Primera Fecha FIFA.

Primera Fecha FIFA. 9 al 17 de noviembre: Segunda Fecha FIFA.

Liguilla del Apertura 2026

Cuartos de final

Ida: 25 y 26 de noviembre

Vuelta: 28 y 29 de noviembre

Semifinales

Ida y vuelta: 2, 3, 5 y 6 de diciembre

Final

Fechas programadas: 10 y 13 de diciembre, aunque podría trasladarse a 24 y 27 de diciembre si el Toluca o algún club involucrado participa en compromisos internacionales.

Copa Intercontinental

A partir del 9 de diciembre está contemplada la participación del Toluca en la Copa Intercontinental, uno de los factores que obligó a la Liga MX a dejar abierta la posibilidad de mover la Final del Apertura hasta finales de diciembre.

En total, el Apertura 2026 estará marcado por la convivencia de la Liga MX con torneos internacionales como la Leagues Cup, el All-Star Game, la Campeones Cup y la Copa Intercontinental, lo que obligó a diseñar un calendario con apenas una jornada doble y múltiples ventanas de ajuste.