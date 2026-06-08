Drones iluminan el cielo de Cancún e imponen nueva marca histórica en el Drone Show Record

A través de una publicación hecha en redes sociales, la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, dio a conocer que este lunes por la noche Cancún fue sede el Drone Show Record, en donde se logró establecer una nueva marca nacional.

De acuerdo con la información que compartió la mandataria estatal, el evento reunió 1,250 drones, que lograron diferentes formaciones para dar vida a futbolistas, la bandera de México, el nombre de Cancún, entre otros.

“#Cancún volvió a hacer historia al convertirse en sede de DRONE SHOW RECORD, un espectacular evento que reunió a 1,250 drones en formación aérea y logró establecer un nuevo Récord Nacional”.

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“Realizado en Marina Puerto Cancún, este espectáculo gratuito combinó tecnología, innovación y entretenimiento de clase mundial, consolidando a #QuintanaRoo como referente de innovación en México y fortaleciendo la promoción turística de la #CapitalMundialDeLasVacaciones ante los ojos del mundo”, escribió Lezama en su perfil oficial de X.

El atractivo espectáculo aéreo que iluminó el cielo y el mar de Cancún, también reunió a cientos de personas que admiraron las formaciones y que grabaron con sus dispositivos móviles los movimientos de los drones.