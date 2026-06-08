¿La UNAM suspende clases por el día de la Inauguración del Mundial 2026?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un comunicado oficial en el que confirma la suspensión total de actividades para el próximo jueves 11 de junio, fecha en la que se llevará a cabo la Ceremonia de Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México.

La institución detalló que los motivos de esta medida radican en las severas complicaciones de movilidad que sufrirá la capital. Debido a la cercanía de Ciudad Universitaria con el recinto deportivo, los operativos viales y cierres de circulación amenazan con colapsar los trayectos de los trabajadores en horarios laborales.

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La máxima casa de estudios aclaró que esta decisión es excepcional y exclusiva para esa jornada, enfatizando que no sentará un precedente para futuras suspensiones por otros partidos del torneo. En el comunicado se destaca un factor clave que facilitó tomar la resolución.

"Considerando que los ciclos escolares, semestral y anual, han concluido y que en las entidades académicas existe una disminución significativa en la afluencia, de manera excepcional y sin que siente precedente alguno, se determina la suspensión de actividades exclusivamente para esa jornada". se puede leer en el comunicado.

La UNAM informa que el jueves 11 de junio se suspenderán actividades, de manera excepcional y sólo durante esa jornada, debido a las afectaciones severas a la movilidad previstas ante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el juego inaugural en el Estadio Ciudad de… pic.twitter.com/YAVmYMbzBy — UNAM (@UNAM_MX) June 9, 2026

Con este anuncio, la UNAM se suma a las medidas preventivas dispuestas por el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, quien previamente había anunciado la suspensión de clases para educación básica y media superior en la capital. Asimismo, el gobierno sugirió a las empresas privadas implementar el esquema de trabajo remoto.

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