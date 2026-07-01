¿Qué es la Ley Vinícius-Prestianni? La nueva regla de FIFA que ya expulsa a jugadores por taparce la boca

La FIFA puso en marcha durante el Mundial 2026 una nueva disposición disciplinaria conocida como "Ley Vinícius-Prestianni", una medida que busca erradicar los insultos y expresiones discriminatorias ocultas durante los partidos mediante sanciones más severas.

La modificación fue aprobada por la International Football Association Board (IFAB) tras una propuesta de la FIFA y permite que el árbitro, con apoyo del VAR, expulse a un futbolista que se cubra la boca con la mano, el brazo o la camiseta mientras confronta verbalmente a un adversario. La intención es evitar que los jugadores oculten posibles insultos o comentarios ofensivos.

La norma nació después de la polémica protagonizada por Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior durante un encuentro de la UEFA Champions League, un episodio que abrió el debate sobre la dificultad para detectar expresiones discriminatorias cuando los futbolistas cubren sus labios al hablar. A partir de ese caso surgió la propuesta que posteriormente fue aprobada por la IFAB.

Aunque popularmente también se le conoce como "Ley Prestianni", la regla no prohíbe cubrirse la boca en cualquier circunstancia. La sanción aplica únicamente cuando el gesto ocurre durante una confrontación con un rival y el árbitro considera que existe la intención de ocultar expresiones ofensivas o discriminatorias. Conversaciones normales con compañeros o integrantes del cuerpo técnico no están contempladas dentro de esta infracción.

La nueva disposición ya ha tenido impacto en la Copa del Mundo. Casos como las expulsiones de Miguel Almirón y Piero Hincapié marcaron los primeros antecedentes de la aplicación de esta medida, consolidando a la Ley Vinícius-Prestianni como una de las principales novedades arbitrales del torneo.