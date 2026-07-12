Agujas de Hopelchén apabullan a Maiceros en el beisbol Chenero por 39 carreras a 1

Las tradicionales Agujas de Hopelchén se desataron en la ofensiva y apabullaron a los Maiceros de Crucero San Luis al son de 39 carreras a 1, en acciones de la jornada 5 de la Liga Chenera de Beisbol “Ignacio ‘El Tigre’ España Solís”.

Este juego recortado a siete entradas por lo abultado de la pizarra se realizó en el estadio de beisbol “20 de noviembre” de la ciudad de Hopelchén, el cual registró regular cantidad de aficionados al llamado “Rey de los deportes”.

El pitcher ganador fue César Canché en labor de seis entradas completas y lo relevó su padre Edwin Canché quién lanzó en este caso la séptima entrada, la última del juego luego de qué el ampáyer de home Oscar “Vinagre” Sandoval Pacheco decretara el nocaut.

La derrota fue para Xever Encalada, le siguieron Jesús Kú, Agustín Maas, Irving Vela y Gerardo Balam Jr., respectivamente.

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El equipo local prácticamente amarró el juego desde la primera entrada al anotar decisivo rally de 20 carreras, en el segundo rollo anotó una más y en la tercera tanda pisó tres veces la goma para poner la pizarra 24 carreras a 0.

En el cierre del tercer rollo, el equipo Maicero se quitó la blanqueada y anotó su única carrera del juego, Jorge Ravel se ponchó, pero Emmanuel Tun se embasó con golpe, Emir Ravel elevó a la tercera base, pero Darikson Padilla respondió con largo sencillo al jardín central y mandó a la goma a Jorge Ravel con la única carrera del equipo visitante.

Agujas no dejó de anotar carreras, anotó seis en la cuarta tanda y otras cinco en la quinta entrada, y cuatro más en el noveno rollo para poner el definitivo 39 carreras a 1. El ampáyer de bases fue Javier Arecha quién junto con el principal Oscar Pacheco Sandoval hicieron buen trabajo.