UE concluye ratificación de acuerdo comercial con México; Congreso debe avalarlo para eliminar 99% de aranceles

La Unión Europea concluyó el proceso de ratificación del nuevo acuerdo comercial con México, después de que los 27 países integrantes del bloque otorgaron su aprobación definitiva. Para que el pacto pueda entrar en vigor, ahora deberá ser avalado por el Congreso mexicano.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, celebró la decisión del Consejo de la Unión Europea y afirmó que representa un nuevo avance para consolidar la asociación estratégica entre ambas partes.

Una vez que México certifique el acuerdo, comenzará un periodo de dos meses antes de su aplicación. El Gobierno mexicano prevé completar el procedimiento después del verano de 2026.

¿Qué falta para que entre en vigor el acuerdo entre México y la UE?

El siguiente paso corresponde al Congreso de la Unión, que deberá revisar y aprobar el instrumento comercial. Tras completar ese procedimiento, México notificará formalmente a la Unión Europea.

El acuerdo moderniza el marco comercial vigente desde el año 2000 y amplía la apertura de mercados en un contexto marcado por tensiones internacionales y cambios en las cadenas de suministro.

La negociación también busca fortalecer la relación económica de México con otros mercados y disminuir su dependencia de Estados Unidos, principal socio comercial del país.

Noticia Destacada Parlamento Europeo aprueba histórico acuerdo comercial con México; eliminará aranceles al 99% de los productos

¿Qué productos quedarán libres de aranceles?

El nuevo marco eliminará los aranceles para el 99 por ciento de los productos que todavía estaban sujetos a gravámenes entre México y la Unión Europea. Uno de los sectores con mayores cambios será el agroalimentario.

El pacto establece arancel cero para cuotas de 13 mil toneladas de carne de cerdo, 20 mil toneladas de distintos quesos y 13 mil toneladas de preparados lácteos exportados desde Europa. Actualmente, algunos de estos productos enfrentan tasas de hasta 45 por ciento.

México también retirará gravámenes sobre pasta, chocolate, confitería, quesos azules, papas, huevos, productos avícolas y conservas de manzana y durazno.

Empresas europeas tendrán acceso a licitaciones en México

El acuerdo facilitará la participación de compañías europeas en procesos de contratación pública dentro del país. Además, eliminará barreras en servicios financieros, transporte y comercio de materias primas.

Las estimaciones europeas señalan que cerca de 45 mil empresas podrían beneficiarse con las nuevas condiciones, en su mayoría pequeñas y medianas compañías.

La Unión Europea también obtuvo protección para 568 alimentos y bebidas con indicación geográfica, entre ellos el vino Rioja, el jamón de Parma y el queso Roquefort. La medida busca impedir que productos de imitación utilicen esas denominaciones.

¡Más buenas noticias para México!



Esta mañana el @EUCouncil avaló formalmente el Acuerdo Provisional de Comercio e Inversión (ITA) entre 🇲🇽-🇪🇺. El siguiente paso del proceso será la aprobación por parte de nuestro Congreso para oficializar la entrada en vigor del Acuerdo Global… — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) July 14, 2026

México y Europa fortalecen su relación comercial

La ministra de Comercio de Irlanda, Helen McEntee, señaló que el fortalecimiento de vínculos con socios confiables adquiere mayor importancia ante la incertidumbre geopolítica.

Para México, el acuerdo abre oportunidades para ampliar exportaciones, atraer inversión y diversificar sus relaciones económicas. Su entrada en vigor dependerá ahora del proceso legislativo nacional y de la posterior notificación a las instituciones europeas.

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