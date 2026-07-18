España vs Argentina: conoce las sedes de las Zonas Fan de Yucatán para ver la final del Mundial 2026

Este domingo 19 de julio será la final del Mundial 2026 con el partido entre España vs Argentina, y las Zonas Fan en Yucatán continuarán tanto en Mérida como en los municipios del estado.

El partido está programado para las 13:00 horas de este domingo, y desde las 10:00 de la mañana iniciarán las actividades en las diversas sedes.

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De esta forma continuarán las actividades recreativas, shows con invitados especiales, la transmisión del partido en pantalla gigante y ambiente familiar.

Mérida - Unidad Deportiva La Inalámbrica

- Unidad Deportiva La Inalámbrica Izamal - Palacio Municipal

- Palacio Municipal Tekax - Polifuncional Padre Eterno

- Polifuncional Padre Eterno Tizimín - Palacio Municipal

- Palacio Municipal Kanasín - Polifuncional

- Polifuncional Progreso - Malecón Tradicional

- Malecón Tradicional Ticul - Palacio Municipal

- Palacio Municipal Umán - Unidad Deportiva Solidaridad

- Unidad Deportiva Solidaridad Valladolid - Palacio Municipal

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El acceso será gratuito en todas las sedes para las actividades tanto en la ciudad de Mérida como el otros siete municipios.