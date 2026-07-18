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España vs Argentina: conoce las sedes de las Zonas Fan de Yucatán para ver la final del Mundial 2026

Este domingo 19 de julio para la final del Mundial 2026 continuarán las Zonas Fan en Yucatán.

Por Redacción Por Esto!

18 de jul de 2026

1 min

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Aficinados de todas las edades asisten a la Zona Fan en La Inalámbrica en Mérida
Aficinados de todas las edades asisten a la Zona Fan en La Inalámbrica en Mérida / Por Esto!

Este domingo 19 de julio será la final del Mundial 2026 con el partido entre España vs Argentina, y las Zonas Fan en Yucatán continuarán tanto en Mérida como en los municipios del estado.

El partido está programado para las 13:00 horas de este domingo, y desde las 10:00 de la mañana iniciarán las actividades en las diversas sedes.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

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De esta forma continuarán las actividades recreativas, shows con invitados especiales, la transmisión del partido en pantalla gigante y ambiente familiar.

  • Mérida - Unidad Deportiva La Inalámbrica
  • Izamal - Palacio Municipal
  • Tekax - Polifuncional Padre Eterno
  • Tizimín - Palacio Municipal
  • Kanasín - Polifuncional
  • Progreso - Malecón Tradicional
  • Ticul - Palacio Municipal
  • Umán - Unidad Deportiva Solidaridad
  • Valladolid - Palacio Municipal
Argentinos viajan a NY a la final

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El acceso será gratuito en todas las sedes para las actividades tanto en la ciudad de Mérida como el otros siete municipios.

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