Del ballet al cuadrilátero: la historia de la yucateca María Castillo que conquistó el oro en la Olimpiada Nacional

La yucateca María Choka Castillo Herrera cambió las zapatillas de ballet por los guantes de boxeo. Con disciplina y puño firme, la originaria de la colonia Vicente Solís -uno de los barrios más populares de Mérida- se abre paso en el pugilismo. Su esfuerzo ya rinde frutos: hizo historia al convertirse en la primera boxeadora local en ganar una medalla de oro en su debut dentro de la Olimpiada Nacional.

“El boxeo no es fácil, requiere mucha disciplina y yo la tengo. Como mujer las cosas se complican más; muchos creen que sólo los hombres pueden boxear por tener más fuerza, pero nosotras también podemos y damos grandes resultados”, comentó la joven de 15 años en entrevista al POR ESTO!

Con sus 1.55 metros de estatura y 48 kilogramos de peso, no le rehúye al intercambio de golpes.

“El ballet me ha ayudado como boxeadora, me dio la facilidad del juego de pies que se necesita dentro del cuadrilátero y una elasticidad que aprovecho ante mis rivales, pero me gustó más el box y acá estamos”.

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El principio de la joven fue complicado, ya que su mamá no quería que le enseñaran a boxear, sólo que hiciera ejercicio para bajar de peso, pero su talento y ganas de aprender la llevaron a ser la reina de la categoría Sub17, división de hasta los 48 kilogramos en la pasada justa nacional, lo que la hizo hacer historia y ganarse el oro con apenas 15 años.

“Mi papá me enseñó que este deporte es de mucha disciplina, todos los días me levanto a las 4:30 horas para correr y luego ir a la escuela por las tardes; después de la tarea entreno, sin duda es muy cansado, pero vale la pena (…) día que no entrenes no se puede recuperar”.

El acercamiento de María a este deporte se dio a sus 11 años por conducto de sus hermanos, quienes también son boxeadores, en especial el ex medallista de Olimpiada Nacional Freddy Choky Castillo.

“Al principio mi hermano quería alejarme y cuando entrenaba con él como sparring me pegaba duro, la verdad es que sí me dolían sus golpes, lloraba, pero me levantaba para seguir, es una de mis características, nunca rendirme”.

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La realidad del deporte de las orejas de coliflor y las narices chatas es complicada para la rama femenil, ya que son pocas las mujeres que practican esta disciplina, lo que dificulta el crecimiento de las que hay.

“Soy la única chica en mi gimnasio y no hay muchas en el Estado, por lo que sólo entreno con hombres; aunque mi papá les dice que no me peguen duro yo pido que me den con todo porque quiero mejorar, a veces me lastiman, pero mejoro”.

Su carrera en el boxeo amateur continuará un par de años más, por lo que el próximo año estará de nuevo en la Olimpiada, en busca de repetir en el trono, ya que espera debutar profesionalmente a los 17 años.

“El boxeo no te quita lo femenina, siempre hay que estar pintada, arreglada y sentirse bien con una misma, cuando nos subimos al ring piensan que no nos arreglamos porque es boxeadora, pero sólo subimos a hacer el trabajo y al bajarnos seguimos guapas como siempre”.