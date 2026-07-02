¡FIFA lo aclara todo! Televisa se impone a TV Azteca en el México vs. Ecuador

El histórico triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador no solo llevó al Tricolor a los Cuartos de Final del Mundial 2026, también desató una intensa batalla por la audiencia que, de acuerdo con la FIFA, ganó Televisa, al reunir más espectadores que TV Azteca durante la transmisión del encuentro.

Según las cifras difundidas por el organismo rector del futbol mundial, el partido registró una audiencia promedio de 35.1 millones de espectadores en México, convirtiéndose en el encuentro de una Copa del Mundo más visto del siglo XXI en el país.

La FIFA informó que 19 millones de personas siguieron el partido a través de Televisa, mientras que 16.1 millones lo hicieron por TV Azteca, lo que colocó a la televisora de San Ángel como la señal con mayor audiencia durante el compromiso que marcó el regreso del Tri a los Cuartos de Final.

El impacto del encuentro también se hizo sentir en Estados Unidos. De acuerdo con la FIFA, el México-Ecuador estableció un nuevo récord al convertirse en el partido de futbol más visto de la historia en ese país, con un promedio de 29.3 millones de televidentes.

En territorio estadounidense, Telemundo concentró 18.9 millones de espectadores y FOX sumó 10.4 millones, cifras que, según la FIFA, representan una nueva marca para una transmisión de futbol en ese mercado.

Con estos números, la FIFA destacó que el México-Ecuador no solo será recordado por la clasificación del Tricolor a los Cuartos de Final, sino también por el enorme interés que despertó entre millones de aficionados en México y Estados Unidos, reafirmando el poder de convocatoria de la Selección Mexicana dentro y fuera de la cancha.