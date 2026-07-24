Campeón de Campeones 2026: ¿cuánto dinero ganará el vencedor del Cruz Azul vs. Toluca?

El Campeón de Campeones 2026 no solo definirá al mejor equipo de la temporada en la Liga MX, también entregará un atractivo premio económico. Cruz Azul y Toluca buscarán levantar el trofeo este sábado 25 de julio, además de embolsarse una importante recompensa y asegurar un nuevo reto internacional.

Además del prestigio que representa conquistar este campeonato, el club vencedor recibirá 2 millones de pesos mexicanos, incentivo que se suma a los ingresos obtenidos por sus recientes títulos de liga.

El ganador también asegurará su participación en el Campeones Cup, torneo en el que enfrentará al campeón de la Major League Soccer (MLS). En esta edición, el rival será el Inter Miami, en un duelo que además genera ingresos adicionales para ambos participantes.

Cruz Azul llega al compromiso con un gran momento futbolístico tras enlazar nueve partidos sin conocer la derrota y conquistar el Clausura 2026 bajo el mando de Joel Huiqui, quien buscará añadir un nuevo trofeo a su exitoso inicio como entrenador celeste.

Por su parte, Toluca afrontará el encuentro luego de caer ante Pumas en la Jornada 2 del Apertura 2026, partido en el que Antonio Mohamed utilizó una alineación alterna para dar descanso a varios titulares con la mira puesta en este compromiso.

El partido por el Campeón de Campeones 2026 se disputará el sábado 25 de julio en el Dignity Health Sports Park, de Carson, California, donde Diablos Rojos y La Máquina definirán al nuevo monarca de la temporada 2025-2026 de la Liga MX.