Selección Mexicana espera rival para la Nations League; estas son las opciones y cuándo jugaría

La Selección Mexicana ya comenzó a preparar su siguiente desafío oficial tras el Mundial 2026. Luego del sorteo de la fase de grupos de la Liga A de la Concacaf Nations League, el equipo dirigido por Javier Aguirre ya conoce el panorama rumbo a los Cuartos de Final, instancia en la que buscará defender el campeonato.

Gracias a su posición en el ranking de Concacaf, México avanzó de forma directa a los Cuartos de Final, por lo que no disputará la fase de grupos. Esto le permitirá esperar al equipo que obtenga el peor segundo lugar entre los dos sectores de la Liga A.

El Grupo A quedó integrado por Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago, Curazao, Nicaragua y República Dominicana, mientras que el Grupo B estará conformado por Honduras, Jamaica, Surinam, Martinica, El Salvador y Guatemala.

Aunque todavía no existe un rival definido, el formato del torneo permite proyectar algunos posibles adversarios para el conjunto mexicano. En el Grupo A, Costa Rica y Haití parten como favoritos para avanzar, mientras que en el Grupo B la pelea apunta a Honduras, Jamaica o Surinam, cualquiera de ellos con opciones de cruzarse en el camino del Tri.

Los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League se disputarán del 9 al 17 de noviembre en una serie de ida y vuelta. Además del boleto a las semifinales, los cuatro equipos vencedores asegurarán su clasificación a la Copa Oro 2027.

La Selección Mexicana buscará aprovechar su condición de cabeza de serie para mantenerse en la pelea por un nuevo título regional y reafirmar el dominio que ha mostrado recientemente en la Concacaf Nations League.