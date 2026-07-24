Sargazo en Quintana Roo: Prevén un recale superior las 92 mil toneladas este año

Quintana Roo se perfila para romper este 2026 su récord histórico de recolección de sargazo. Con más de 87 mil toneladas retiradas hasta el momento, la entidad podría superar las 92 mil 500 toneladas recolectadas en 2025, informó el secretario de Ecología y Medio Ambiente, Óscar Rébora Aguilera, quien advirtió que el mayor recale de la macroalga ocurrirá entre agosto, septiembre y octubre.

El funcionario explicó que durante esos tres meses se registrará la mayor llegada de sargazo a las costas del Caribe Mexicano, por lo que las labores de contención y limpieza se intensificarán.

De acuerdo con el Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe, actualmente hay 10 agrupaciones de sargazo frente al Caribe Mexicano, con una biomasa estimada de 256 toneladas ubicada a pocos kilómetros de la costa, lo que anticipa su arribo en las próximas horas.

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Prestadores de servicios turísticos aseguraron que la presencia de la macroalga ha impactado la afluencia de visitantes. Claudia Olvera, camarista de un hotel en la Riviera Maya, señaló que muchos turistas evitan ingresar al mar debido a la acumulación de sargazo y los malos olores que genera en las playas.

En el mismo sentido, Alfredo Vázquez, mesero de un restaurante ubicado en un club de playa de Cancún, afirmó que cuando el fenómeno se intensifica disminuye considerablemente la clientela, lo que afecta directamente sus ingresos al reducirse las propinas.

La proyección es que el recale se intensifique entre agosto y octubre / Rodolfo Flores

Rébora Aguilera explicó que el sargazo mantiene un acelerado crecimiento en el Atlántico, donde puede duplicar su volumen cada tres días. Indicó que la cantidad que llegue a las playas dependerá de los vientos, corrientes marinas y mareas, por lo que las autoridades mantienen vigilancia permanente mediante sistemas de monitoreo e imágenes satelitales.

Añadió que la estimación de sargazo flotante disminuyó de 60 a cerca de 40 millones de toneladas, debido a que una parte fue desplazada por las corrientes hacia el Golfo de México y Florida, mientras el resto continuará su desplazamiento hacia el Caribe.

No obstante, el Instituto Oceanográfico del golfo y Mar Caribe mantiene el semáforo rojo por la elevada concentración de la macroalga, con base en imágenes de la Universidad del Sur de Florida, utilizadas para elaborar los reportes diarios.

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El titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) reconoció que las barreras antisargazo enfrentan limitaciones ante el fuerte oleaje, el cual ha dañado parte de la infraestructura instalada en Cancún y Playa del Carmen. Por ello, indicó que el Gobierno del Estado trabaja con empresas proveedoras para desarrollar sistemas de contención más resistentes.

Actualmente operan 9 mil 450 metros de barreras antisargazo en Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum y Mahahual, como parte de un proyecto que contempla la instalación de 16 mil 30 metros de infraestructura para enfrentar la temporada 2026.