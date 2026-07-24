Ataque armado vuelve a sembrar el miedo en Pomuch; balean una vivienda durante la madrugada

De nueva cuenta sicarios atacaron una vivienda en la junta municipal de Pomuch, donde interrumpieron los sueños de quienes en ese momento estaban descansando, lo que generó una fuerte movilización policial en la zona donde no se reportó personas detenidas en el lugar. Sin embargo, la vivienda sufrió daños en su fachada, la cual fue acordonada por elementos de la policía municipal.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 2 de la madrugada de este viernes en el barrio Vía Lucrecia, en la junta municipal de Pomuch, donde estos delincuentes volvieron a hacer de las suyas dejando desolados a los vecinos, quienes ya temen por su integridad. Las autoridades aún no dan con estos sujetos que ya tienen por costumbre estar amenazando a sus víctimas de esta forma, por lo que ya se pidió que se refuerce la seguridad en la junta municipal; sin embargo, las autoridades del estado se hacen de la vista ciega y de los oídos sordos esperando que esta delincuencia escale a situaciones peores, como las ejecuciones de las personas que ya han sido amenazadas a través de estas detonaciones.

Tras el reporte, enseguida se movilizaron elementos de la policía municipal destacamentados en esta junta municipal, quienes al llegar a la zona se encontraron con la vivienda baleada y casquillos percutidos en plena vía pública, por lo que procedieron al acordonamiento y a la espera de la llegada de la Fiscalía para las averiguaciones sobre el móvil de las detonaciones de arma de fuego, aunque no se descarta que se trate por la venta y distribución de estupefacientes en la zona.

Vecinos mencionaron que son claras señales de que la delincuencia ya está ganando terreno y las autoridades solo se dedican a estar recogiendo los casquillos que estos delincuentes están dejando en cada ataque que están perpetrando en la zona, donde los mismos vecinos mencionaron que a la próxima quizás levanten casquillos y el cadáver de las víctimas que ya han sido amenazadas con estas acciones.

JGH