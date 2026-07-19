Triángulo Rojo JR. logra el subcampeonato en la Liga Yucatán de Béisbol

El equipo de béisbol Triángulo Rojo JR. de Seybaplaya, Campeche, se proclamó la mañana de este domingo, 19 de julio, como subcampeón de la Liga Infantil y Juvenil Yucatán de Béisbol 2026 en la categoría 15-17.

Lo anterior, luego de una destacada temporada que concluyó con una pizarra de 10 carreras a 0 contra los Diablos de Berel desde conocido complejo deportivo de la ciudad de Mérida.

Noticia Destacada Piratas de Campeche suman a Tyson Miller

A bordo de su medio de transporte de regreso a casa, Seybaplaya, Luis Franco, entrenador de la escuelita, agredió el apoyo de los papás y los jugadores, de quienes reconoció, son los que le dan vida al equipo, pues igual solventan todos los gastos.

“Ya son cinco temporadas que estamos participando en esta liga y creo que desde que comenzamos estamos entre los cuatro primeros lugares de toda la temporada” destacó

Este material fue compartido para el diario Por Esto ! y sus redes sociales al reconocer la amplia cobertura informativa que tienen en la Península de Yucatán.

Cabe mencionar que, el conjunto seybano, Triángulo Rojo JR., es el único equipo del Estado de Campeche, que participa en varias temporadas en la Liga Infantil y Juvenil de Yucatán de Béisbol en su edición 2026. En la temporada 2025, por ejemplo, se coronaron campeones de esta importante liga filibustera del sureste.