Santiago Sandoval sufre fractura y causa baja de la Selección Mexicana Sub-20 en el Premundial Concacaf

La Selección Mexicana Sub-20 recibió una baja importante en un momento clave del Premundial Concacaf 2026. El mediocampista Santiago Sandoval, futbolista de Chivas, quedó fuera del torneo luego de confirmarse que sufrió una fractura en la mano derecha y deberá ser intervenido quirúrgicamente.

La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles Menores informó que el jugador presentó una fractura espiroidea en la falange proximal del cuarto dedo de la mano derecha, lesión que se produjo tras el encuentro frente a Costa Rica. Después de los estudios médicos, se determinó que la cirugía es la mejor opción para su recuperación.

El comunicado oficial señaló que Santiago Sandoval abandonará la concentración del Tricolor Sub-20 para regresar a Guadalajara, donde será operado bajo la supervisión del cuerpo médico de Chivas. Hasta el momento no se ha dado a conocer el tiempo estimado que permanecerá alejado de las canchas.

La ausencia del mediocampista representa un reto para la Selección Mexicana Sub-20, que afronta la recta final de la fase de grupos con el objetivo de asegurar el primer lugar del sector. El equipo dirigido por Álex Diego disputará su último compromiso de esta etapa frente a Guatemala en el Estadio Cuauhtémoc.

Con dos victorias consecutivas sobre Antigua y Barbuda y Costa Rica, el conjunto mexicano suma seis puntos y mantiene la posibilidad de cerrar la primera ronda con paso perfecto. Un empate le bastará para conservar el liderato, aunque un triunfo le permitiría llegar con mayor confianza a la fase eliminatoria.

El Premundial Sub-20 de Concacaf otorga boletos para la Copa del Mundo Sub-20 de 2027, además de servir como clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Por ello, la baja de Santiago Sandoval obliga al cuerpo técnico a reorganizar el mediocampo antes de los partidos que definirán el futuro de México en la competencia.