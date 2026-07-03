Julian Nagelsmann renuncia a Alemania tras el fracaso en el Mundial 2026; Klopp, el favorito

La elliminación de Alemania en el Mundial 2026 ya cobró consecuencias. Julian Nagelsmann presentó su renuncia como entrenador de la 'Mannschaft' y la Federación Alemana de Futbol (DFB) confirmó este viernes el fin de su etapa al frente del combinado nacional, convirtiéndose en el octavo director técnico que deja su cargo tras los resultados obtenidos en la Copa del Mundo.

Aunque en un principio trascendió que el estratega pretendía continuar al frente de la selección, la propia DFB reveló que fue Nagelsmann quien solicitó ser relevado del cargo durante una reunión privada celebrada un día después de la eliminación frente a Paraguay.

Alemania quedó fuera del torneo en los dieciseisavos de final al perder en la tanda de penales por 4-3 ante Paraguay, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, un resultado que provocó una fuerte ola de críticas hacia el cuerpo técnico y la dirigencia del futbol alemán.

Mediante un comunicado, la DFB informó que su consejo de supervisión aprobó por unanimidad la rescisión inmediata del contrato del entrenador, quien tenía vínculo vigente hasta la Eurocopa de 2028.

En el mismo anuncio, la federación adelantó que comenzará conversaciones con Jürgen Klopp para convertirlo en el nuevo seleccionador nacional. El exentrenador del Borussia Dortmund y Liverpool, quien actualmente se desempeña como director global de futbol de Red Bull, habría expresado su disposición inicial para asumir el proyecto, aunque mantiene contrato con la empresa hasta 2029.

Nagelsmann reconoció que abandonar el cargo fue una de las decisiones más difíciles de su carrera, pero aseguró que, tras la decepcionante actuación en el Mundial, la selección necesita iniciar una nueva etapa sin el peso de los recientes fracasos.

Por su parte, el director deportivo Rudi Völler respaldó la decisión del estratega y destacó que asumiera la responsabilidad por la temprana eliminación del equipo. Además de Nagelsmann, también dejarán la federación sus dos asistentes técnicos y el director ejecutivo del área deportiva, Andreas Rettig, quien se marcha por motivos personales.