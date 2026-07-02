Monjas se hacen virales por celebrar el triunfo de México ante Ecuador: VIDEO

La Selección Mexicana no solo ha dado gran esperanza a los mexicanos, también se ha ganado la admiración y aplauso de muchas personas. Incluso, personas que no son muy seguidoras del futbol vean los encuentros.

Las celebraciones que se han vivido en las calles de nuestro país, han ocasionado que hasta los más religiosos se quieran unir, tal y como lo demostró la Arquidiócesis Primada de México, al compartir un video del festejo de un grupo de monjas que dieron todo en la celebración por lo que ha hecho el equipo mexicano.

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Monjas celebran el triunfo de la Selección Mexicana

Por medio de sus redes sociales, la Arquidiócesis sacó a la luz un video de un grupo de monjas franciscanas de San José, quienes estaban reunidas viendo el partido de la Selección Mexicana, y cuando termina se ponen a brincar de la emoción por la victoria tricolor.

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“¿Quién dijo que solo en el estadio, el Fan Fest y el Ángel se celebran? Así reaccionaron las religiosas franciscanas de San José al triunfo de México: brincando, sonriendo y gritando con todo el corazón: ¡México, México!"

No cabe duda que la pasión que se ha generado durante esta Copa Mundial, ha ocasionado que todo tipo de personas se sienta no solo orgulloso de su selección.

¿Quién dijo que solo en el estadio, el Fan Fest y el Ángel se celebra? 😄🇲🇽



Así reaccionaron las religiosas franciscanas de San José al triunfo de México: brincando, sonriendo y gritando con todo el corazón: ¡México, México!



Momentos como este nos recuerdan que el deporte… pic.twitter.com/8sTIp5S93I — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) July 1, 2026

“Momentos como este nos recuerdan que el deporte también puede unir familias, comunidades y corazones”

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