“Que la pasión no te gane”, así será el operativo de la SSP en el Monumento a la Patria de Mérida para el México vs Inglaterra

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán dio a conocer que, por el partido que jugará la Selección Mexicana el próximo domingo y la posibilidad de que los aficionados se reúnan en el Monumento a la Patria, se implementará un operativo preventivo y vial en la zona.

“El objetivo es ordenar la movilidad, proteger la integridad de las personas asistentes y prevenir situaciones de riesgo, especialmente ante la posible presencia de niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores”, detalló la dependencia.

La SSP explicó que, como parte de este dispositivo, se realizarán cierres viales en los siguientes puntos:

-Paseo de Montejo por avenida Pérez Ponce, a la altura de Walmart

-Calle 58-A, avenida Carlos Torre Repetto, por avenida Cupules

-Prolongación Montejo por calle 21, a la altura de la Ford

-Calle 60 por avenida del Deportista, a la altura del Estadio Salvador Alvarado

-Avenida Rómulo Rozo por calle 27

También informó la Secretaría que “se instalarán puntos de acceso y filtros preventivos para evitar el ingreso de objetos que puedan representar riesgo para la ciudadanía, como envases de vidrio, bebidas alcohólicas, objetos punzocortantes, pirotecnia, palos, tubos, objetos contundentes, aerosoles, armas o réplicas, así como cualquier artículo que pueda ser utilizado para causar daño”.

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La institución recordó que está prohibido ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, así como en las inmediaciones del área de concentración, esto de acuerdo con la normatividad que se encuentra vigente.

“Que la pasión no te gane. La SSP llama a celebrar con responsabilidad y a evitar conductas que puedan poner en riesgo la vida o la seguridad de las demás personas, como subirse a estructuras, monumentos, árboles, postes, semáforos, señales viales o mobiliario urbano, así como lanzar objetos o realizar acciones que puedan provocar accidentes”.

“En caso de detectarse conductas que representen riesgo para la ciudadanía, se actuará conforme a los protocolos correspondientes y a la normatividad aplicable”, aseguró la dependencia.

La SSP de Yucatán hizo un llamado a la ciudadanía para atender las indicaciones de los elementos de Seguridad y Vialidad, además, planear tiempos de traslado, buscar rutas alternas y reportar cualquier emergencia al 911.