¡Qué siempre no! El México vs Inglaterra no cambiaría de horario y mantienen el quinto partido a las 18:00 horas

Que siempre no, o al menos a lo largo de este día y tras varias juntas entre las autoridades mexicanas y la FIFA, el partido de los Octavos de Final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca entre México vs Inglaterra se mantendría en el horario programado, a las 18:00 horas. Luego de que por algún momento hasta el DT de la Selección Mexicana confirmara que el duelo se adelantaba al medio día.

Si bien la información nunca fue confirmada por la FIFA, y hasta el momento tampoco se ha manifestado, diversos medios y especialistas del tema daban por hecho el cambio de horario debido a que el domingo 5 de julio el pronóstico del clima sí contempla fuertes lluvias y tormenta eléctrica sobre la CDMX. Cabe recordar que el pasado martes, el día del juego ante Ecuador, fue precisamente este el factor que retrasó el partido una hora.

Javier Aguirre mostró su descontento por el "cambio" de horario; ¿qué dijo?

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, habló sobre el cambio de horario lo que dio pie a asegura que era inminente, no sin antes mostrar su inconformidad pues aseguró que movía por completo los planes del equipo.

“Como una patada en el estómago, ahora hay que cambiar todo. No es que se vaya al garete todo el trabajo, pero casi, porque te estás tragando seis horas que tenías programadas. No me gusta nada, evidentemente acataremos lo que diga FIFA, pero no me gusta nada ni a mí ni a mis jugadores.

“Para nada. Cero. Ventaja ninguna. Me rompe un poquito la madre. FIFA manda, y a tragar ajo y agua", dijo el estratega mexicano para una entrevista con grupo Radio Fórmula.

Previamente y según con información del cronista y periodista Alberto Lati, el horario del medio día ya había sido aprobado por los organizadores del Mundial, por lo que el quinto partido de la Selección de México se recorrería cinco horas, iniciando a las 12:00 horas (13:00 en Quintana Roo), siendo el calor otro aspecto a considerar por los ingleses que ya buscaban la forma de mitigar el efecto de la altura de la Ciudad de México.

🚨El México vs Inglaterra se jugará a las 12 pm. Cambio de horario ya aprobado 🚨 — Alberto Lati (@albertolati) July 3, 2026

La cancha del Estadio Azteca, hoy Ciudad de México, será la sede del partido que otorga un boleto a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

La transmisión del encuentro la podrás seguir en vivo por televisión abierta en los canales tanto de Televisa como de TV Azteca, así como los sistemas de streaming con derechos como VIX.

Este es el pronóstico del clima para el próximo domingo en la capital mexicana. / Google

En Campeche, Quintana roo y Yucatán, así como en la CDMX y demás entidades del país, se han habilitado pantallas gigantes para ver de forma gratuita este importante partido para México. Además en Por Esto! podrás seguir en vivo y en directo online el resultado.