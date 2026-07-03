Mundial 2026: el famoso quinto partido de México ahora es el sexto ¿Por qué el quinto partido ya no existe?

Durante décadas, el "quinto partido" representó la gran obsesión de la Selección Mexicana en las Copas del Mundo. Sin embargo, con el nuevo formato del Mundial 2026, ese objetivo cambió por completo y ahora el reto del Tricolor ya no es disputar cinco encuentros, sino alcanzar el sexto partido del torneo.

La ampliación de la Copa del Mundo de 32 a 48 selecciones modificó la estructura de la competencia y añadió una ronda extra antes de los octavos de final.

¿Por qué ya no existe el famoso "quinto partido"?

Con la incorporación de los dieciseisavos de final, las selecciones clasificadas ya no avanzan directamente a octavos tras superar la fase de grupos.

En el formato anterior, el recorrido era: fase de grupos, octavos, cuartos, semifinal y final. Por ello, llegar a cuartos de final significaba disputar el quinto encuentro del torneo.

Ahora el camino quedó de la siguiente manera:

Fase de grupos (3 partidos)

Dieciseisavos de final (4.º partido)

Octavos de final (5.º partido)

Cuartos de final (6.º partido)

Por esa razón, el histórico objetivo del futbol mexicano dejó de ser el "quinto partido" y ahora la verdadera meta es disputar el sexto encuentro, que corresponde a los cuartos de final.

México aún busca regresar a los cuartos de final

En caso de superar a Ecuador en los dieciseisavos de final, la Selección Mexicana avanzará a los octavos, donde enfrentará al ganador del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

Si logra vencer nuevamente, entonces sí alcanzará los cuartos de final, instancia que durante muchos años fue conocida como el "quinto partido".

Solo dos veces México ha llegado a cuartos

A lo largo de su historia mundialista, México únicamente ha disputado los cuartos de final en dos ocasiones, ambas como país anfitrión.

La primera fue en México 1970, cuando avanzó desde la fase de grupos y posteriormente fue eliminado por Italia con marcador de 4-1.

La segunda ocurrió en México 1986. Después de eliminar a Bulgaria en octavos de final, el Tricolor cayó frente a Alemania Federal en una dramática tanda de penales.

El sueño sigue vigente, aunque con otro nombre

Aunque la expresión del "quinto partido" permanece arraigada entre los aficionados, el Mundial 2026 cambió por completo el significado de ese objetivo.

Ahora, si México quiere igualar sus mejores actuaciones históricas y volver a instalarse entre las ocho mejores selecciones del planeta, deberá superar no cinco, sino seis partidos, en un torneo que estrenó un formato completamente distinto.