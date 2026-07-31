¿De qué murió Franco Baresi, leyenda del Milan y campeón del mundo con Italia?

El futbol italiano está de luto. Franco Baresi, histórico capitán del AC Milan y considerado uno de los mejores defensas de todos los tiempos, falleció este viernes a los 66 años a causa de una enfermedad pulmonar, informó el club rossonero mediante un emotivo comunicado.

El Milan confirmó la noticia y despidió a quien fuera uno de los mayores símbolos de su historia. La institución destacó que el legado de Franco Baresi permanecerá para siempre en la identidad del club y expresó sus condolencias a familiares, amigos y aficionados que lo acompañaron durante su extraordinaria trayectoria.

Durante casi dos décadas como futbolista profesional, Baresi defendió únicamente los colores del Milan, equipo con el que disputó 719 partidos oficiales y levantó algunos de los trofeos más importantes del futbol europeo. Su liderazgo lo convirtió en el capitán de una de las defensas más recordadas de todos los tiempos, junto a Mauro Tassotti, Alessandro Costacurta y Paolo Maldini.

El legendario zaguero fue una pieza fundamental del exitoso Milan dirigido por Arrigo Sacchi y Fabio Capello, una escuadra que marcó una época por su estilo de juego y dominio internacional. En su palmarés destacan seis títulos de Serie A, tres Copas de Europa, cuatro Supercopas de Italia, tres Supercopas de Europa y dos Copas Intercontinentales.

Con la selección de Italia, Franco Baresi también escribió páginas memorables. Formó parte del plantel que conquistó el Mundial de España 1982 y posteriormente disputó 82 encuentros con la Azzurra. Además, fue subcampeón del Mundial de Estados Unidos 1994 y obtuvo el tercer lugar en Italia 1990.

Uno de los episodios más recordados de su carrera ocurrió precisamente en la final de 1994, cuando regresó a las canchas apenas 25 días después de una cirugía de menisco para enfrentar a Brasil. Aunque realizó una destacada actuación neutralizando a figuras como Romário y Bebeto, falló uno de los penales en la definición que terminó con el título para la selección brasileña.

Nacido en Travagliato, cerca de Brescia, Franco Baresi superó una infancia marcada por dificultades familiares antes de abrirse camino en el futbol profesional. Desde muy joven ingresó a las fuerzas básicas del Milan y debutó en la Serie A con apenas 17 años, iniciando una historia de fidelidad absoluta con la institución rossonera.

Tras su retiro en 1997, continuó ligado al club desempeñando distintos cargos directivos, reforzando una relación que se extendió por casi cinco décadas. En reconocimiento a su trayectoria, el Milan retiró el dorsal número 6, un homenaje reservado para las mayores leyendas de la institución.

La noticia de su fallecimiento provocó reacciones en todo el mundo del futbol. Excompañeros y figuras históricas como Paolo Maldini, Fabio Capello, Billy Costacurta y Marco van Basten destacaron no solo sus cualidades dentro del campo, sino también su liderazgo, humildad y profesionalismo, cualidades que hicieron de Franco Baresi un referente eterno del deporte.