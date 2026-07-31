¿Quién juega hoy en la Liga MX 2026? Partidos de este 31 de julio, horarios y dónde ver en vivo

La actividad del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX continúa este fin de semana con la Jornada 3, que ofrecerá nueve encuentros entre el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto. Toluca, Cruz Azul, Atlas y Necaxa encabezan la clasificación con seis puntos, por lo que buscarán mantenerse en la cima del campeonato.
Partidos del viernes 31 de julio
Puebla vs Chivas
- Centro de México: 19:00 horas
- Campeche: 19:00 horas
- Mérida: 20:00 horas
- Quintana Roo: 20:00 horas
- Transmisión: TV Azteca
Atlético San Luis vs Xolos
- Centro de México: 21:00 horas
- Campeche: 21:00 horas
- Mérida: 22:00 horas
- Quintana Roo: 22:00 horas
- Transmisión: ESPN, Disney+ y ViX
Juárez vs Pumas
- Centro de México: 21:00 horas
- Campeche: 21:00 horas
- Mérida: 22:00 horas
- Quintana Roo: 22:00 horas
- Transmisión: TV Azteca
Partidos del sábado 1 de agosto
Querétaro vs Tigres
- Centro de México: 17:00 horas
- Campeche: 17:00 horas
- Mérida: 18:00 horas
- Quintana Roo: 18:00 horas
- Transmisión: FOX Sports y FOX One
Atlas vs Monterrey
- Centro de México: 19:05 horas
- Campeche: 19:05 horas
- Mérida: 20:05 horas
- Quintana Roo: 20:05 horas
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
León vs Pachuca
- Centro de México: 19:06 horas
- Campeche: 19:06 horas
- Mérida: 20:06 horas
- Quintana Roo: 20:06 horas
- Transmisión: Caliente TV
Cruz Azul vs Atlante
- Centro de México: 21:00 horas
- Campeche: 21:00 horas
- Mérida: 22:00 horas
- Quintana Roo: 22:00 horas
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
Partidos del domingo 2 de agosto
América vs Santos
- Centro de México: 17:00 horas
- Campeche: 17:00 horas
- Mérida: 18:00 horas
- Quintana Roo: 18:00 horas
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
Toluca vs Necaxa
- Centro de México: 19:05 horas
- Campeche: 19:05 horas
- Mérida: 20:05 horas
- Quintana Roo: 20:05 horas
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
Los líderes buscan mantener el paso perfecto
Toluca, Cruz Azul, Atlas y Necaxa llegan a la tercera jornada con seis puntos tras ganar sus dos primeros compromisos del Apertura 2026. En contraste, equipos como Chivas y Pumas buscarán escalar posiciones y acercarse a los primeros lugares de la clasificación.
La Jornada 3 promete encuentros atractivos, destacando los duelos entre Atlas y Monterrey, Cruz Azul frente a Atlante y el choque entre Toluca y Necaxa, que podría definir cambios importantes en la parte alta de la tabla general.