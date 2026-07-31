¿Quién juega hoy en la Liga MX 2026? Partidos de este 31 de julio, horarios y dónde ver en vivo

La actividad del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX continúa este fin de semana con la Jornada 3, que ofrecerá nueve encuentros entre el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto. Toluca, Cruz Azul, Atlas y Necaxa encabezan la clasificación con seis puntos, por lo que buscarán mantenerse en la cima del campeonato.

Partidos del viernes 31 de julio

Puebla vs Chivas

Centro de México: 19:00 horas

19:00 horas Campeche: 19:00 horas

19:00 horas Mérida: 20:00 horas

20:00 horas Quintana Roo: 20:00 horas

20:00 horas Transmisión: TV Azteca

Atlético San Luis vs Xolos

Centro de México: 21:00 horas

21:00 horas Campeche: 21:00 horas

21:00 horas Mérida: 22:00 horas

22:00 horas Quintana Roo: 22:00 horas

22:00 horas Transmisión: ESPN, Disney+ y ViX

Juárez vs Pumas

Centro de México: 21:00 horas

21:00 horas Campeche: 21:00 horas

21:00 horas Mérida: 22:00 horas

22:00 horas Quintana Roo: 22:00 horas

22:00 horas Transmisión: TV Azteca

Partidos del sábado 1 de agosto

Querétaro vs Tigres

Centro de México: 17:00 horas

17:00 horas Campeche: 17:00 horas

17:00 horas Mérida: 18:00 horas

18:00 horas Quintana Roo: 18:00 horas

18:00 horas Transmisión: FOX Sports y FOX One

Atlas vs Monterrey

Centro de México: 19:05 horas

19:05 horas Campeche: 19:05 horas

19:05 horas Mérida: 20:05 horas

20:05 horas Quintana Roo: 20:05 horas

20:05 horas Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

León vs Pachuca

Centro de México: 19:06 horas

19:06 horas Campeche: 19:06 horas

19:06 horas Mérida: 20:06 horas

20:06 horas Quintana Roo: 20:06 horas

20:06 horas Transmisión: Caliente TV

Cruz Azul vs Atlante

Centro de México: 21:00 horas

21:00 horas Campeche: 21:00 horas

21:00 horas Mérida: 22:00 horas

22:00 horas Quintana Roo: 22:00 horas

22:00 horas Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Partidos del domingo 2 de agosto

América vs Santos

Centro de México: 17:00 horas

17:00 horas Campeche: 17:00 horas

17:00 horas Mérida: 18:00 horas

18:00 horas Quintana Roo: 18:00 horas

18:00 horas Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Toluca vs Necaxa

Centro de México: 19:05 horas

19:05 horas Campeche: 19:05 horas

19:05 horas Mérida: 20:05 horas

20:05 horas Quintana Roo: 20:05 horas

20:05 horas Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Los líderes buscan mantener el paso perfecto

Toluca, Cruz Azul, Atlas y Necaxa llegan a la tercera jornada con seis puntos tras ganar sus dos primeros compromisos del Apertura 2026. En contraste, equipos como Chivas y Pumas buscarán escalar posiciones y acercarse a los primeros lugares de la clasificación.

La Jornada 3 promete encuentros atractivos, destacando los duelos entre Atlas y Monterrey, Cruz Azul frente a Atlante y el choque entre Toluca y Necaxa, que podría definir cambios importantes en la parte alta de la tabla general.