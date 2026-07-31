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¿Quién juega hoy en la Liga MX 2026? Partidos de este 31 de julio, horarios y dónde ver en vivo

La Jornada 3 del Apertura 2026 arranca este viernes 31 de julio y concluirá el domingo 2 de agosto con nueve partidos. Toluca, Cruz Azul, Atlas y Necaxa llegan como líderes del campeonato con paso perfecto.

Ana García

Por Ana García

31 de jul de 2026

1 min

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Las Chivas
Las Chivas

La actividad del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX continúa este fin de semana con la Jornada 3, que ofrecerá nueve encuentros entre el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto. Toluca, Cruz Azul, Atlas y Necaxa encabezan la clasificación con seis puntos, por lo que buscarán mantenerse en la cima del campeonato.

Partidos del viernes 31 de julio

Puebla vs Chivas

  • Centro de México: 19:00 horas
  • Campeche: 19:00 horas
  • Mérida: 20:00 horas
  • Quintana Roo: 20:00 horas
  • Transmisión: TV Azteca

Atlético San Luis vs Xolos

  • Centro de México: 21:00 horas
  • Campeche: 21:00 horas
  • Mérida: 22:00 horas
  • Quintana Roo: 22:00 horas
  • Transmisión: ESPN, Disney+ y ViX

Juárez vs Pumas

  • Centro de México: 21:00 horas
  • Campeche: 21:00 horas
  • Mérida: 22:00 horas
  • Quintana Roo: 22:00 horas
  • Transmisión: TV Azteca

Partidos del sábado 1 de agosto

Querétaro vs Tigres

  • Centro de México: 17:00 horas
  • Campeche: 17:00 horas
  • Mérida: 18:00 horas
  • Quintana Roo: 18:00 horas
  • Transmisión: FOX Sports y FOX One

Atlas vs Monterrey

  • Centro de México: 19:05 horas
  • Campeche: 19:05 horas
  • Mérida: 20:05 horas
  • Quintana Roo: 20:05 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

León vs Pachuca

  • Centro de México: 19:06 horas
  • Campeche: 19:06 horas
  • Mérida: 20:06 horas
  • Quintana Roo: 20:06 horas
  • Transmisión: Caliente TV

Cruz Azul vs Atlante

  • Centro de México: 21:00 horas
  • Campeche: 21:00 horas
  • Mérida: 22:00 horas
  • Quintana Roo: 22:00 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Partidos del domingo 2 de agosto

América vs Santos

  • Centro de México: 17:00 horas
  • Campeche: 17:00 horas
  • Mérida: 18:00 horas
  • Quintana Roo: 18:00 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Toluca vs Necaxa

  • Centro de México: 19:05 horas
  • Campeche: 19:05 horas
  • Mérida: 20:05 horas
  • Quintana Roo: 20:05 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Los líderes buscan mantener el paso perfecto

Toluca, Cruz Azul, Atlas y Necaxa llegan a la tercera jornada con seis puntos tras ganar sus dos primeros compromisos del Apertura 2026. En contraste, equipos como Chivas y Pumas buscarán escalar posiciones y acercarse a los primeros lugares de la clasificación.

La Jornada 3 promete encuentros atractivos, destacando los duelos entre Atlas y Monterrey, Cruz Azul frente a Atlante y el choque entre Toluca y Necaxa, que podría definir cambios importantes en la parte alta de la tabla general.

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