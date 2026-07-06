Pretemporada Liga MX: Resultados del fin de semana de todos los amistosos rumbo al Apertura 2026

La pretemporada del Apertura 2026 continúa con actividad para varios equipos, que afinan detalles antes del inicio del campeonato y tuvieron actividad este sábado 4 de julio.
La jornada dejó resultados positivos para América y Pumas, que consiguieron victorias en sus respectivos compromisos, mientras que Cruz Azul protagonizó un duelo de muchos goles que terminó igualado. Por su parte, FC Juárez también salió con el triunfo en su partido de preparación.
Resultados de los amistosos del 4 de julio
- FC Juárez 3-1 Mineros de Zacatecas
- Morelia 3-3 Cruz Azul
- Cancún FC 0-3 Pumas
- Jaiba Brava 0-2 América
¿Cuándo son los próximos amistosos?
- 11 de julio: Monterrey vs Sporting FC | Estadio BBVA | 10:00 horas
- 11 de julio: Cruz Azul vs Comunicaciones FC | Ciudad Cooperativa, Hidalgo | 15:30 horas
- 11 de julio: América vs LA Galaxy | Dignity Health Sports Park | 21:30 horas
- 12 de julio: Pumas vs América de Cali | Estadio Universitario | 12:00 horas
La Liga MX tiene programado el inicio del Apertura 2026 para el próximo 16 de julio, apenas unos días después de la final del Mundial 2026. La primera jornada se disputará entre el 16 y el 18 de julio, y el partido inaugural será Atlante frente a Necaxa, encuentro que marcará el regreso de los Potros de Hierro a la máxima categoría del futbol mexicano.