Pretemporada Liga MX: Resultados del fin de semana de todos los amistosos rumbo al Apertura 2026

La pretemporada del Apertura 2026 continúa con actividad para varios equipos, que afinan detalles antes del inicio del campeonato y tuvieron actividad este sábado 4 de julio.

La jornada dejó resultados positivos para América y Pumas, que consiguieron victorias en sus respectivos compromisos, mientras que Cruz Azul protagonizó un duelo de muchos goles que terminó igualado. Por su parte, FC Juárez también salió con el triunfo en su partido de preparación.

Sentir el cariño de nuestra afición desde el primer minuto nos llena de motivación para todo lo que viene. Seguimos en la preparación de cara al Apertura 2026 con el corazón lleno, los queremos mucho auriazules de Cancún 🫂🥹#SiemprePumas pic.twitter.com/Fsl2pqmf8R — PUMAS (@PumasMX) July 5, 2026

Resultados de los amistosos del 4 de julio

FC Juárez 3-1 Mineros de Zacatecas

3-1 Mineros de Zacatecas Morelia 3-3 Cruz Azul

3-3 Cancún FC 0-3 Pumas

0-3 Jaiba Brava 0-2 América

¿Cuándo son los próximos amistosos?

11 de julio: Monterrey vs Sporting FC | Estadio BBVA | 10:00 horas

vs Sporting FC | Estadio BBVA | 10:00 horas 11 de julio: Cruz Azul vs Comunicaciones FC | Ciudad Cooperativa, Hidalgo | 15:30 horas

vs Comunicaciones FC | Ciudad Cooperativa, Hidalgo | 15:30 horas 11 de julio: América vs LA Galaxy | Dignity Health Sports Park | 21:30 horas

vs LA Galaxy | Dignity Health Sports Park | 21:30 horas 12 de julio: Pumas vs América de Cali | Estadio Universitario | 12:00 horas

La Liga MX tiene programado el inicio del Apertura 2026 para el próximo 16 de julio, apenas unos días después de la final del Mundial 2026. La primera jornada se disputará entre el 16 y el 18 de julio, y el partido inaugural será Atlante frente a Necaxa, encuentro que marcará el regreso de los Potros de Hierro a la máxima categoría del futbol mexicano.