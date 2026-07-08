América busca a Samuel Moutoussamy como refuerzo para el Apertura 2026

América continúa explorando opciones para fortalecer su plantilla de cara al Apertura 2026, y uno de los nombres que ha surgido en las últimas horas es el de Samuel Moutoussamy, mediocampista de la República Democrática del Congo que actualmente milita en el Atromitos de Grecia.

El futbolista de 29 años llamó la atención durante el Mundial 2026, donde fue una de las piezas más destacadas de su selección. Sus actuaciones ayudaron a que la RD Congo complicara a Inglaterra en la fase de eliminación directa y rescatara un empate frente a Portugal en la fase de grupos.

De acuerdo con información del medio The Sports Share, la directiva de América ya tendría al volante en su lista de posibles incorporaciones. El traspaso podría cerrarse por una cifra cercana al millón de euros, aunque por ahora no existe una negociación oficial entre ambas instituciones.

Samuel Moutoussamy mantiene contrato con el Atromitos hasta el verano de 2027, situación que obligaría al club griego a decidir entre renovar su vínculo o vender al jugador antes de que entre en su último año de contrato.

La búsqueda de un mediocampista defensivo cobra fuerza en Coapa debido a los movimientos que podrían darse en la plantilla. La salida de Jonathan dos Santos y las versiones sobre una posible venta de Rodrigo Dourado, a petición del técnico Guillermo Almada, incrementarían la necesidad de incorporar un nuevo contención.

Por ahora, el interés de América se mantiene en calidad de rumor y no sería el único equipo pendiente de la situación del internacional congoleño, ya que su rendimiento en la Copa del Mundo habría despertado el interés de otros clubes tras consolidarse como uno de los jugadores más destacados de su selección.