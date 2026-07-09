Báaxal Paal Renacimiento 2026: sedes en Mérida y municipios

El campamento Báaxal Paal Renacimiento 2026 se realizará del 20 de julio al 1 de agosto en Mérida y diversos municipios de Yucatán.

El programa está dirigido a niñas y niños de entre 6 y 12 años y ofrecerá actividades deportivas, recreativas, culturales y de formación en valores durante el periodo vacacional.

La iniciativa del Gobierno de Yucatán busca brindar espacios seguros de aprendizaje, convivencia y recreación para que las infancias aprovechen las vacaciones de verano mediante actividades enfocadas en el desarrollo integral.

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¿Dónde se realizará el campamento Báaxal Paal Renacimiento 2026?

En la ciudad de Mérida, el campamento tendrá sedes en los siguientes espacios deportivos:

Complejo Deportivo Kukulcán.

Complejo Olímpico Inalámbrica.

Estadio Salvador Alvarado.

Unidad Deportiva Benito Juárez.

Unidad Deportiva Villa Palmira.

Gimnasio Solidaridad.

Unidad Deportiva del Sur Henry Martín.

Gimnasio Polifuncional.

Centro Deportivo Paralímpico.

Parque Lineal Metropolitano Los Paseos.

Además, el programa llegará a los municipios de:

Tizimín.

Valladolid.

Ticul.

Progreso.

Panabá.

Izamal.

Tekax.

Umán.

Motul.

Kanasín.

Hunucmá.

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¿Qué actividades habrá en el campamento?

Durante las dos semanas de duración, las niñas y niños podrán participar en actividades organizadas en cuatro ejes principales:

Niñas y niños activos , con deporte, recreación y activación física.

, con deporte, recreación y activación física. Arte y cultura , mediante talleres de pintura, dibujo, manualidades, música y artes plásticas.

, mediante talleres de pintura, dibujo, manualidades, música y artes plásticas. Deportes prioritarios y de iniciación , para fomentar la práctica deportiva desde edades tempranas.

, para fomentar la práctica deportiva desde edades tempranas. Formación en valores, con dinámicas orientadas a promover la paz, la inclusión, la igualdad y hábitos de vida saludables.

Requisitos para inscribir a niñas y niños

Para completar la inscripción al campamento Báaxal Paal Renacimiento 2026 será necesario presentar la siguiente documentación.

Documentos de las niñas y niños

Acta de nacimiento.

CURP.

Dos fotografías recientes tamaño infantil.

Documentos de madres, padres o tutores

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio reciente.

Dos fotografías tamaño infantil.

Cédula de inscripción debidamente llenada.

Con el programa Báaxal Paal Renacimiento 2026, el Gobierno de Yucatán busca que miles de niñas y niños disfruten de unas vacaciones de verano activas y seguras, participando en actividades deportivas, culturales y recreativas que fortalezcan la convivencia, la inclusión y el bienestar en Mérida y distintos municipios del estado.