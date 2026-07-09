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Báaxal Paal Renacimiento 2026: sedes en Mérida y municipios

Del 20 de julio al 1 de agosto se tendrá el campamento Báaxal Paal Renacimiento 2026.

Por Redacción Por Esto!

9 de jul de 2026

1 min

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Báaxal Paal Renacimiento 2026 tendrá diversas sedes en Yucatán
Báaxal Paal Renacimiento 2026 tendrá diversas sedes en Yucatán / Especial

El campamento Báaxal Paal Renacimiento 2026 se realizará del 20 de julio al 1 de agosto en Mérida y diversos municipios de Yucatán.

El programa está dirigido a niñas y niños de entre 6 y 12 años y ofrecerá actividades deportivas, recreativas, culturales y de formación en valores durante el periodo vacacional.

La iniciativa del Gobierno de Yucatán busca brindar espacios seguros de aprendizaje, convivencia y recreación para que las infancias aprovechen las vacaciones de verano mediante actividades enfocadas en el desarrollo integral.

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¿Dónde se realizará el campamento Báaxal Paal Renacimiento 2026?

En la ciudad de Mérida, el campamento tendrá sedes en los siguientes espacios deportivos:

  • Complejo Deportivo Kukulcán.
  • Complejo Olímpico Inalámbrica.
  • Estadio Salvador Alvarado.
  • Unidad Deportiva Benito Juárez.
  • Unidad Deportiva Villa Palmira.
  • Gimnasio Solidaridad.
  • Unidad Deportiva del Sur Henry Martín.
  • Gimnasio Polifuncional.
  • Centro Deportivo Paralímpico.
  • Parque Lineal Metropolitano Los Paseos.

Además, el programa llegará a los municipios de:

  • Tizimín.
  • Valladolid.
  • Ticul.
  • Progreso.
  • Panabá.
  • Izamal.
  • Tekax.
  • Umán.
  • Motul.
  • Kanasín.
  • Hunucmá.
Hay diversas actividades para realizar en Mérida de lunes a domingo

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¿Qué actividades habrá en el campamento?

Durante las dos semanas de duración, las niñas y niños podrán participar en actividades organizadas en cuatro ejes principales:

  • Niñas y niños activos, con deporte, recreación y activación física.
  • Arte y cultura, mediante talleres de pintura, dibujo, manualidades, música y artes plásticas.
  • Deportes prioritarios y de iniciación, para fomentar la práctica deportiva desde edades tempranas.
  • Formación en valores, con dinámicas orientadas a promover la paz, la inclusión, la igualdad y hábitos de vida saludables.

Requisitos para inscribir a niñas y niños

Para completar la inscripción al campamento Báaxal Paal Renacimiento 2026 será necesario presentar la siguiente documentación.

Documentos de las niñas y niños

  • Acta de nacimiento.
  • CURP.
  • Dos fotografías recientes tamaño infantil.

Documentos de madres, padres o tutores

  • Identificación oficial vigente.
  • Comprobante de domicilio reciente.
  • Dos fotografías tamaño infantil.
  • Cédula de inscripción debidamente llenada.

Con el programa Báaxal Paal Renacimiento 2026, el Gobierno de Yucatán busca que miles de niñas y niños disfruten de unas vacaciones de verano activas y seguras, participando en actividades deportivas, culturales y recreativas que fortalezcan la convivencia, la inclusión y el bienestar en Mérida y distintos municipios del estado.

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