Báaxal Paal Renacimiento 2026: sedes en Mérida y municipios

El campamento Báaxal Paal Renacimiento 2026 se realizará del 20 de julio al 1 de agosto en Mérida y diversos municipios de Yucatán.
El programa está dirigido a niñas y niños de entre 6 y 12 años y ofrecerá actividades deportivas, recreativas, culturales y de formación en valores durante el periodo vacacional.
La iniciativa del Gobierno de Yucatán busca brindar espacios seguros de aprendizaje, convivencia y recreación para que las infancias aprovechen las vacaciones de verano mediante actividades enfocadas en el desarrollo integral.
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¿Dónde se realizará el campamento Báaxal Paal Renacimiento 2026?
En la ciudad de Mérida, el campamento tendrá sedes en los siguientes espacios deportivos:
- Complejo Deportivo Kukulcán.
- Complejo Olímpico Inalámbrica.
- Estadio Salvador Alvarado.
- Unidad Deportiva Benito Juárez.
- Unidad Deportiva Villa Palmira.
- Gimnasio Solidaridad.
- Unidad Deportiva del Sur Henry Martín.
- Gimnasio Polifuncional.
- Centro Deportivo Paralímpico.
- Parque Lineal Metropolitano Los Paseos.
Además, el programa llegará a los municipios de:
- Tizimín.
- Valladolid.
- Ticul.
- Progreso.
- Panabá.
- Izamal.
- Tekax.
- Umán.
- Motul.
- Kanasín.
- Hunucmá.
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¿Qué actividades habrá en el campamento?
Durante las dos semanas de duración, las niñas y niños podrán participar en actividades organizadas en cuatro ejes principales:
- Niñas y niños activos, con deporte, recreación y activación física.
- Arte y cultura, mediante talleres de pintura, dibujo, manualidades, música y artes plásticas.
- Deportes prioritarios y de iniciación, para fomentar la práctica deportiva desde edades tempranas.
- Formación en valores, con dinámicas orientadas a promover la paz, la inclusión, la igualdad y hábitos de vida saludables.
Requisitos para inscribir a niñas y niños
Para completar la inscripción al campamento Báaxal Paal Renacimiento 2026 será necesario presentar la siguiente documentación.
Documentos de las niñas y niños
- Acta de nacimiento.
- CURP.
- Dos fotografías recientes tamaño infantil.
Documentos de madres, padres o tutores
- Identificación oficial vigente.
- Comprobante de domicilio reciente.
- Dos fotografías tamaño infantil.
- Cédula de inscripción debidamente llenada.
Con el programa Báaxal Paal Renacimiento 2026, el Gobierno de Yucatán busca que miles de niñas y niños disfruten de unas vacaciones de verano activas y seguras, participando en actividades deportivas, culturales y recreativas que fortalezcan la convivencia, la inclusión y el bienestar en Mérida y distintos municipios del estado.