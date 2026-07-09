TEEC y Fiscalía blindan el año preelectoral en Campeche contra posibles delitos electorales

A menos de dos meses de iniciar con las actividades electorales del orden federal, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), Francisco Ac Ordóñez, afirmó que ya dieron inicio con los trabajos de vigilancia respecto a los posibles delitos electorales que pudieran registrarse en lo que resta del año.

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Expuso que esta semana tuvieron la primera reunión con el vicefiscal de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado, José Ignacio Coronel Cruz, para que los tres niveles de gobierno puedan trabajar en conjunto y evitar que haya promoción adelantada o, en su caso, se usen programas o recursos públicos con fines proselitistas.

Recordó que este 2026 es año preelectoral, por lo que en el mes de septiembre iniciarán los trabajos internos para los cargos de elección popular del ámbito federal, mientras que, en el plano local, el calendario establece el mes de diciembre para presidencias municipales, diputaciones locales, juntas municipales e incluso las gubernaturas.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2023, que fue año preelectoral, y 2024, año electoral, se abrieron 11 carpetas de investigación cometidas por personas involucradas en actos políticos, según obra en el Índice de Incidencia Delictiva del Fuero Común.

En el desglose por años, en 2023 solamente fueron iniciadas dos carpetas de investigación, la primera en el mes de febrero y la segunda en septiembre. Para 2024, la cifra incrementó a nueve incidentes, cuando ya se habían iniciado formalmente las actividades proselitistas.

Según el Secretariado Ejecutivo, las autoridades de seguridad en el estado, hasta el cierre del quinto mes del año, no han recibido denuncia alguna que involucre actos electorales o, en su caso, proselitistas, por lo que, con el paso de los meses, podrían presentarse las querellas correspondientes.

JGH