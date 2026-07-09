Ciclo escolar 2026-2027: ¿Cuánto cuesta la lista de útiles en Campeche? Esto gastarán los padres de familia

A poco más de un mes del regreso a clases, muchas familias campechanas ya comenzaron a comparar precios para surtir la lista de útiles escolares y evitar un gasto mayor conforme se acerca el inicio del ciclo escolar 2026-2027. Tomando como referencia la lista solicitada para alumnos de sexto grado de la Escuela Primaria Justo Sierra Méndez y consultando los precios publicados por supermercados, tiendas departamentales y papelerías en línea, el costo estimado para adquirir el material básico oscila entre 850 y mil 150 pesos, dependiendo de la marca de los productos, el establecimiento donde se compren y las promociones disponibles.

La lista contempla cinco cuadernos profesionales de diferentes materias, un cuaderno de cuadros grandes, hojas blancas, marcador para pizarrón, borrador, sacapuntas, lápiz, colores, juego de geometría, tres bolígrafos, tijeras, pegamento de barra y un paño de microfibra. De acuerdo con los precios observados en cadenas como Walmart, Soriana, Chedraui, Office Depot y diversas papelerías, los cuadernos profesionales representan uno de los mayores gastos, con precios que van de 45 a 80 pesos por pieza, mientras que una caja de colores puede encontrarse entre 70 y 180 pesos, dependiendo de la marca. Al sumar todos los materiales, el desembolso ronda los 850 a mil 150 pesos si se eligen productos de gama media.

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No obstante, el gasto puede reducirse hasta 650 pesos si se aprovechan ofertas de temporada, promociones por mayoreo o se opta por marcas económicas. En contraste, quienes prefieran artículos de marcas reconocidas podrían invertir más de mil 300 pesos únicamente en útiles escolares.

A este presupuesto todavía deben agregarse otros gastos propios del regreso a clases, como la compra de uniformes, zapatos, mochila, lonchera, forros para cuadernos y cuotas escolares, además de otros materiales que cada plantel pudiera solicitar durante el ciclo escolar. En el caso de la lista de la Escuela Primaria Justo Sierra Méndez, también se informa a los padres de familia que el examen de diagnóstico tendrá un costo de 25 pesos, mismo monto que se aplicará a las evaluaciones trimestrales.

Es importante destacar que este cálculo es únicamente una estimación realizada con base en la lista de útiles de sexto grado de dicho plantel y en precios publicados por supermercados y papelerías. No se trata de un costo oficial, ya que el monto final dependerá del lugar donde se realicen las compras, las ofertas vigentes, las marcas seleccionadas y si algunos materiales pueden reutilizarse del ciclo escolar anterior.

Asimismo, este gasto podría ser similar para estudiantes de otros grados de primaria, ya que muchas listas incluyen materiales básicos como cuadernos, lápices, colores, pegamento, reglas y tijeras. Sin embargo, cada escuela elabora su propia lista de útiles, por lo que los artículos y cantidades pueden variar entre planteles públicos y particulares, e incluso entre grupos del mismo grado. Por ello, especialistas en consumo recomiendan comparar precios antes de comprar y adquirir únicamente los materiales solicitados por la institución educativa para evitar gastos innecesarios.