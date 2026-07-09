Parque Campeche cumple 11 años en el abandono; comerciantes denuncian cobros y pérdidas

A 11 años de su última rehabilitación, el Parque Campeche se encuentra en el abandono y en penumbras, golpeando a los 43 comerciantes del lugar, entre vendedores de comida y operadores de juegos mecánicos, quienes denunciaron sentirse "extorsionados" por la Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable (Codesu), ya que les cobra rentas mensuales de entre mil 250 y 3 mil pesos, pese a que el espacio recreativo no ha recibido mantenimiento durante más de una década.

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Los afectados advirtieron que el deterioro del parque ha provocado que cada vez menos familias campechanas lo visiten, ocasionando una caída en las ventas de hasta 100 por ciento, lo que mantiene al borde de la quiebra a quienes dependen de la actividad comercial del sitio.

El presidente de la Asociación de Fiesteros y Operadores de Juegos Mecánicos del Parque Campeche, Rogelio Loeza Chim, aseguró que la administradora del lugar se ha limitado a cobrar puntualmente las cuotas, mientras ignora las malas condiciones en las que se encuentra. Señaló a David Garay, identificado como administrador o contador del Parque Campeche, de no acercarse al lugar ni conocer la realidad que enfrentan diariamente los comerciantes.

"El parque está totalmente en penumbras y quebrado. Todo el mundo le debe a la Promotora porque ya no sale ni para comer. Hay compañeros que prefieren no venir porque ni para la gasolina o el pasaje alcanza", lamentó.

Indicó que las ventas han colapsado. Tan solo una noche, dijo, apenas realizó cuatro servicios en los juegos mecánicos, obteniendo únicamente 160 pesos de ingresos, cantidad insuficiente para cubrir gastos de operación, renta y consumo eléctrico.

Precisó que él paga 3 mil pesos mensuales por un local y mil 250 pesos por un juego mecánico, además de recibos de electricidad que alcanzan entre 7 mil y 8 mil pesos, debido al consumo de los motores y el alumbrado de las atracciones.

"Ellos solamente saben estirar la mano y decir: 'págame, págame, págame'. Nosotros estamos quebrados", expresó.

Loeza Chim recordó que la última intervención importante en el parque ocurrió hace 11 años, durante la administración estatal de Fernando Ortega Bernés, cuando el antiguo Parque Novia del Mar fue transformado en Parque Campeche mediante recursos federales.

Desde entonces, afirmó, el espacio quedó en el abandono. Denunció que los árboles han levantado el pavimento, las bancas están destruidas, desaparecieron varios juegos infantiles y los pocos que permanecen representan riesgos para los visitantes.

Explicó que la falta de ingresos también impide a los operadores dar mantenimiento a sus propios juegos mecánicos, pues una sola tabla para reparar una atracción cuesta entre mil 500 y mil 800 pesos, inversión imposible de cubrir cuando apenas obtienen entre 100 y 300 pesos diarios.

Ante esta situación, hizo un llamado al Gobierno del Estado para rescatar el Parque Campeche, al considerar que antes de impulsar nuevos espacios recreativos debe rehabilitarse uno que durante años fue un punto de convivencia para las familias campechanas y que hoy permanece prácticamente olvidado.

JGH