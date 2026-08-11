Niños futbolistas de Tijuana quedan varados en Colombia tras terremoto; piden ayuda para volver a México

Un grupo de niños futbolistas originarios de Tijuana, Baja California, solicitó apoyo para regresar a México después de quedar varado en Colombia a consecuencia del terremoto de magnitud 7.4 registrado el lunes 10 de agosto de 2026.

Los menores forman parte del equipo Leyendas Obeliz, que viajó a la ciudad de Armenia, en el departamento de Quindío, para participar en un torneo internacional. Sin embargo, el fuerte sismo alteró sus planes de regreso debido a las afectaciones en aeropuertos y vías de comunicación.

A través de videos difundidos en redes sociales, entrenadores y jugadores pidieron la intervención de las autoridades mexicanas ante la incertidumbre sobre sus vuelos y traslados. El terremoto dejó al menos 169 muertos y cientos de heridos en su balance de las primeras 24 horas, de acuerdo con Asocapitales.

Equipo infantil de Tijuana pide ayuda para regresar de Colombia

Juan, uno de los entrenadores del equipo, explicó que el grupo se encontraba en Armenia cuando ocurrió el terremoto y que, después del movimiento, surgieron dudas sobre la forma en que podrían abandonar la región.

Los responsables del conjunto señalaron que la logística del viaje estaba previamente organizada, pero las consecuencias del desastre natural modificaron las condiciones de transporte.

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La principal preocupación era determinar si podrían trasladarse a otra ciudad, mantener sus vuelos programados o si tendrían que permanecer varios días adicionales en territorio colombiano.

Los propios menores participaron en los mensajes difundidos en redes. Algunos relataron el miedo que sintieron durante el terremoto y solicitaron apoyo para volver a Tijuana y reunirse con sus familias.

Gobierno de Baja California establece contacto con el equipo

Posteriormente, los integrantes de Leyendas Obeliz informaron que lograron establecer comunicación con el Gobierno de Baja California.

El equipo comenzó un traslado terrestre desde Armenia, Quindío, hacia Bogotá, con la intención de encontrar alternativas de vuelo que les permitan regresar a México lo antes posible.

Hasta el momento, la información proporcionada por el grupo indica que se mantiene a la espera de concretar su salida de Colombia. No se reportaron integrantes del equipo lesionados a causa del terremoto.

🇨🇴 #Colombia | El equipo mexicano de #futbol infantil Leyendas Obeliz queda varado en Armenia tras el sismo.

Así solicitan apoyo para regresar a #Tijuana. 👇#OnceNoticias 🔻 pic.twitter.com/0XAMiJdWJG — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) August 11, 2026

Terremoto complica transporte y vuelos en Colombia

El desplazamiento de los futbolistas se produce en medio de importantes afectaciones a la movilidad en Colombia.

El terremoto provocó daños en varias ciudades del centro y occidente del país, además de cierres de carreteras y problemas operativos en aeropuertos, situación que también ha complicado el acceso de equipos de búsqueda y rescate a algunas de las zonas más golpeadas.

El balance divulgado durante la mañana del martes situaba en 169 las personas fallecidas, mientras las autoridades continuaban actualizando las cifras conforme avanzaban las labores de emergencia.

Para el equipo infantil de Tijuana, la prioridad ahora es completar el traslado hacia Bogotá y conseguir una ruta segura que permita a jugadores y entrenadores regresar a Baja California.

IO