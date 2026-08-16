América vuela alto y golea al San Luis para retomar el liderato del Apertura 2026 en la Liga MX

El mediocampista brasileño Raphael Veiga ofreció una brillante exhibición y el América recuperó el liderato del futbol mexicano al golear 3-0 al Atlético San Luis, este domingo en el estadio Banorte (antes Azteca) en la cuarta jornada del torneo Apertura 2026.

Exigente desde el área técnica, el director técnico uruguayo Guillermo Almada tiene a las Águilas del América en el primer lugar de la clasificación con 10 puntos.

El sábado, la escuadra americanista fue desplazada al tercer lugar por el Monterrey de Matías Almeyda y el Atlas de Hernán Crespo, que ganaron y llegaron a nueve puntos.

Dirigido por el mexicano Diego Mejía, el Atlético San Luis no ha ganado en este torneo y es decimoquinto de la tabla con dos unidades.

Veiga se reencontró con el gol al marcar el 1-0 al minuto 26 con un disparo de zurda desde las inmediaciones del área. El exjugador del Palmeiras no anotaba en la liga mexicana desde el 15 de marzo. En los tres partidos de la Leagues Cup también se fue en blanco.

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Veiga buscaba su doblete, pero terminó dando el pase en el área para el 2-0 que firmó el colombiano Óscar Perea, al 52'.

El extremo de 20 años, formado en el Atlético Nacional, debutó en este partido en la liga mexicana como titular. Perea ya se había estrenado como anotador de las Águilas en la Leagues Cup.

Con otra asistencia de Veiga, Diego Arriaga sentenció el 3-0 con un tiro raso y cruzado desde la media luna del área, al 66'. Arriaga, uno de los juveniles mexicanos impulsados por Almada, anotó su primer gol en primera división.

El América logró su tercer arco en cero en este torneo, y lo hizo con el tercer portero, Fernando Tapia, quien dejó en la banca a Rodolfo Cota.