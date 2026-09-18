Chocan por séptima ocasión Iguanas del Cancún FC y Alebrijes en el Andrés Quintana Roo

Siete capítulos en Cancún y una historia que continúa escribiéndose. Cancún FC y Alebrijes de Oaxaca volverán a encontrarse en el Estadio ‘Andrés Quintana Roo’, escenario de fragorosas batallas desde el Apertura 2020 de la Liga BBVA Expansión MX.

Con dos victorias por bando y dos empates en el ‘paraíso’, la serie sumará un nuevo episodio en el Torneo Apertura 2026, este sábado 19 de septiembre del 2026 a las 20:00 horas del estado, en el Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo.

En estos desafíos; los caribeños salieron airosos (3-0) en el Clausura 2024 y (1-0) en el Clausura 2025, ya que igualaron (0-0) en el Apertura 2022 y (1-1) en el Clausura 2026, el sábado 24 de enero. Perdió (0-2) en el Apertura 2020 y (1-2) en el Clausura 2021, respectivamente.

En total, jugando en Cancún y Oaxaca, ambos coincidieron en 12 ocasiones desde la incorporación de las Iguanas a este circuito. El balance favorece ligeramente a los dirigidos por el profesor, Miguel Ángel Bravo, con cinco victorias, tres empates y cuatro tropiezos, además de 14 goles anotados por Cancún y 10 por Oaxaca.

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En los últimos seis desafíos, las Iguanas acumulan cinco victorias y un empate, sin derrota ante los itsmeños. En su más reciente aparición como anfitrión, el 5 de septiembre, Cancún FC vapuleó (6-0) a Cruz Azul Hidalgo. Posteriormente, lograría un par de igualadas (2-2 contra Correcaminos en Ciudad Victoria y 1-1 con Dorados de Sinaloa en Mazatlán).

Tres éxitos, el mismo número de derrotas, 14 goles a favor, 11 en contra (+3 su diferencia) y 11 puntos, lo ubican en la octava posición, en zona de clasificación.

Los Alebrijes mantienen cuatro derrotas por tres victorias

Mientras los dirigido por Gonzalo Bolaños, Alebrijes registra tres ganados, un empate, cuatro derrotas, siete goles a favor, 12 en contra (-5 su diferencia) y la decena de puntos, instalado en el décimo segundo puesto.

Finalmente, en su último encuentro, el jueves 10 de septiembre, superó (1-0) a Alacranes de Durango, sin embargo, fuera del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO), apenas ganó uno frente a Coyotes de Tlaxcala, con gol de Jesús Bustos.