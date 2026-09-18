Se mantiene de líder general el club Ejidatarios de Bonfil de la Copa Promesas 2026-2027

Ejidatarios de Bonfil asaltó la cima del Grupo 16 de la Copa Promesas 2026-2027 al derrotar 2-1 al Inter Playa del Carmen de la Liga Premier, ante una gran entrada en el campo “La Parcela”.

Apenas al minuto 1’ el cuadro dirigido por Sergio “Zipo” Nápoles se puso al frente en el marcador 1-0 con un remate con la pierna derecha de Luca Septién dentro del área tras un servicio de Héctor Chan.

Sobre el liderato general; el estratega de los “bonfileños” les pidió calma a sus jugadores y no echar campanas al vuelo, después de reconocer que no han ganado nada.

“Bueno estamos muy contentos con el resultado, sabemos que debemos de mejorar muchas cosas, como yo le digo a los jugadores no hemos ganado nada”, declaró en entrevista el mandamás bonfileño. Reconoció que a pesar de que están de lideres generales tienen que mejorar varias cosas.

“Si bien estamos de líderes en el momento, hay cosas que no me gustaron y como yo digo, soy un tipo que me gusta ganar y que soy exigente y hay cosas en las que tenemos que seguir trabajando”, expuso.

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Finalmente, el entrevistado también se dijo contento con el juego de sus muchachos. “Bueno también me voy contento con las cosas muy buenas que hace el equipo y ahí sumamos tres puntos que nos mantienen peleando la copa”, concluyó.

Cabe destacar, que en el juego el cuadro visitante también generó algunas jugadas de peligro, pero el portero José Luis Martínez estuvo atento y evitó la caída de su marco cuando fue requerido en el resto del primer tiempo.

Para la parte complementaria, al 56’ luego de un largo servicio Gustavo Martínez apareció el defensa Rogelio Ruíz en el corazón del área para rematar de cabeza y poner el 2-0 en el marcador.

Ya en la recta final del partido, al 82’ Santiago Mota marcó el 2-1 que ilusionaba al equipo del corazón de la Riviera Maya, pero luego el marcador no se movió y la victoria se quedó en casa.

Al final, con este resultado, Ejidatarios de Bonfil llegó a cinco unidades en el Grupo 16 y en la fecha tres visitará a Boston Cancún FC, mientras que el Inter Playa del Carmen se quedó con tres puntos y recibirá a Deportiva Venados, ambos duelos el 22 de septiembre.