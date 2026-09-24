Santiago Cruz quiere llevarse el título de la Truck Series México antes de correr en Estados Unidos

Un niño que creció obsesionado con la película Cars se ha convertido en uno de los mejores pilotos jóvenes del país, el quintanarroense Santiago Cruz se dice listo para enfrentar el cierre de la Truck Series México y comenzar el próximo año con una nueva etapa en su carrera, la Nascar Cup Series Estados Unidos.

En visita a Mérida antes de viajar a Aguascalientes para enfrentar este fin de semana la primera fecha del “Chase” (los playoffs), Santi se dijo emocionado de estar en el tercer lugar en el circuito a tan solo cuatro puntos del líder, Roberto Espinosa y a uno del sublíder, el yucateco Carlos Novelo.

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“De niño vi más de 20 veces la película Cars, estaba obsesionado con las carreras de autos y mis papás decidieron meterme a los karts donde comencé mi carrera, después de ellos estuve en varias formulas hasta llegar a la Nascar Series México donde he demostrado mi nivel competitivo”, comentó en entrevista al POR ESTO! Santiago Cruz.

Con cuatro años de experiencia dentro de las Trucks, en el 2024 el oriundo de Playa del Carmen tuvo su mejor participación al terminar como subcampeón y ser nombrado novato del año.

“Viene el fin de temporada y eso nos emociona ya que estaremos peleando con todo cada punto para buscar llevarnos ese campeonato, además se tendrá una doble fecha en Mérida en una pista distinta ya que no será un óvalo, es un autódromo que conozco bien donde he ganado carreras”.

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El 80 por ciento de las carreras que se han realizado en el circuito han sido protagonizadas por Cruz, Charly y Espinosa, que prometen un cierre de temporada espectacular como ha sido la temporada.

“Quiero terminar como campeón para irme el próximo año con ese trofeo a Estados Unidos, quiero mantenerme corriendo en óvalos ya que traemos proyecto solido con ganas de seguir expandiéndose”.