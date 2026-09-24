Hernán Chan y Santiago Huchín, los yucatecos que van al Mundial Sub-15 de beisbol

La selección mexicana Sub15 de beisbol que participará en el Parque “Kukulcán” en el Mundial de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) tendrá sabor yucateco.

El infilder yucateco Hernán Eleazar Chan Martínez y el coach Santiago Huchín Paz quedaron dentro del roster oficial del tri que comenzará su participación este viernes a las 19:30 horas ante el representativo de Alemania.

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“No fue sencillo el escoger, llegaron 35 chicos que peleaban 20 lugares y fue complicado el tener que recortar a algunos, pero creo que conformé un equipo fuerte y muy parejo, tenemos jugadores para todos los momentos y haremos muy buenas cosas”, comentó al POR ESTO! Luis “Pepón” Juárez, entrenador de la selección mexicana.

Un total de tres peloteros boxitos comenzaron el sueño de buscar un lugar en el Mundial, pero solo el oriundo de Tekit, Chan Martínez se desempeña como primera base y es uno de los bates de poder de la novena yucateca; esta será su primera experiencia mundialista luego que en 2023 no pudo acudir a la Copa U12 realizada en China Taipei por no contar con su visa.

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“Buscaremos en el juego pequeño tener las armas para pelearle a todos, hay algunos con poder en las muñecas, pero prefiero sacar los fundamentos, tocar, bateo y corrido, y buscar avanzar corredores; en el pitcheo tengo buenos elementos para todos los momentos, tanto como abridores, relevos cortas y medios, así como cerradores”.

Por su parte, Huchim Paz fungirá como coach de primera, cuenta con experiencia como mánager de selecciones Estatales donde ha conseguido par de subcampeonatos.

El último de los yucatecos “cortados” fue Yadier Acosta Pacheco, originario de Chapab, quien a pesar de no ser incluido entre los 20 seleccionados si se quedó dentro del equipo como cátcher de bullpen.