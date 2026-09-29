Quintana Roo destaca entre los estados con mayores ingresos municipales en México

Quintana Roo se ubicó a nivel nacional como una de las entidades con mejor perfil económico e ingresos para sus habitantes, así como el estado del país con la mayor proporción de municipios que registraron un incremento significativo en sus percepciones durante los últimos años, de acuerdo con el estudio Ingreso Corriente para los Municipios de México (ICMM) 2024, publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el cual analiza las dinámicas económicas y la concentración de recursos en los hogares del país.

Dentro de este panorama destaca Isla Mujeres, que registró un ingreso corriente promedio trimestral de 109 mil 898 pesos por hogar, cifra que la colocó entre los 40 municipios con mayores ingresos estimados del país en 2024.

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Según los resultados oficiales, el 36.4 por ciento de los municipios quintanarroenses se ubica en el estrato de “muy alto”, con ingresos trimestrales de 80 mil a 176 mil 661 pesos por hogar. En este grupo se encuentran Isla Mujeres, con 109 mil 897.545 pesos; Benito Juárez, con 98 mil 833.410; Playa del Carmen, con 91 mil 873.065; y Cozumel, con 85 mil 072.253.

Mientras que el 27.3 por ciento se encuentra en el nivel “alto”, con un rango de ingresos de 60 mil a menos de 80 mil pesos trimestrales. En este grupo están Tulum, con 79 mil 048.487; Othón P. Blanco, con 78 mil 454.597; y Puerto Morelos, con 76 mil 646.701.

El 9.1%, correspondiente a Lázaro Cárdenas, se ubica en el estrato “medio”, con ingresos de 45 mil a menos de 60 mil pesos, al registrar 56 mil 670.967 trimestrales por hogar.

En tanto, el 27.3% restante se encuentra en el nivel “bajo”, con ingresos de 35 mil a menos de 45 mil pesos. En este grupo están Felipe Carrillo Puerto, con 41 mil 811.588; Bacalar, con 40 mil 196.097; y José María Morelos, con 39 mil 892.687 trimestrales por hogar.

En tanto, ciudadanos consideraron que la medición podría corresponder a un mejor año que en este 2026, cuando las bajas temporadas turísticas y las principales actividades económicas se han contraído.

El reporte del Inegi establece que el 63.7 por ciento de las demarcaciones del estado cuenta con ingresos calificados entre altos y muy altos, impulsados principalmente por la industria turística y la derrama económica regional.

Adicionalmente, el análisis comparativo del periodo 2022-2024 ubica a Quintana Roo en el primer lugar nacional en avance económico municipal.

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Indica que el 36.4% de sus municipios tuvo un incremento estadísticamente significativo en su ingreso corriente promedio trimestral, superando a estados como Nuevo León (35.3), Morelos (33.3), la Ciudad de México (31.3) y Yucatán (30.2).

En tanto, un 54.5% de las demarcaciones quintanarroenses mantuvo sus niveles sin variaciones drásticas y solo un 9.1 por ciento registró algún ajuste a la baja, confirmando una clara tendencia de fortalecimiento en el poder adquisitivo de los hogares en el Caribe Mexicano.

En contraste, las mayores concentraciones de municipios en los estratos muy bajo y bajo se observaron en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde estos niveles agruparon 87.9%, 79.6% y 74.1% de los municipios, respectivamente.

También destacaron Veracruz (64.1) y Puebla (65.9) por su predominio de municipios en estratos bajo y medio