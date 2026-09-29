Conductor deja sin luz y agua a una familia en Umán tras estrellarse contra su vivienda

Un descuido al volante ocasionó daños materiales de consideración en el fraccionamiento Piedra de Agua, del municipio de Umán, luego que el conductor de un automóvil perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra la infraestructura de servicios básicos de un predio.

El accidente ocurrió en la calle 38 entre 38 y 40, donde el automovilista que conducía un Hyundai Grand i10 transitaba por la zona cuando, por causas que no fueron precisadas, perdió el control del volante y se proyectó contra la banqueta.

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Tras salirse de la vía, el vehículo se impactó contra el murete donde se encontraba instalado un medidor de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de golpear la toma domiciliaria de agua potable. El fuerte impacto ocasionó daños en el equipo de medición, tuberías y parte de la infraestructura de los servicios del predio, además de afectar la carrocería del automóvil.

El estruendo alertó a los vecinos, quienes salieron de sus viviendas para conocer lo que sucedió y solicitaron la intervención de las autoridades mediante los números de emergencia. Elementos de la Policía Municipal de Umán acudieron al lugar y delimitaron el área para prevenir otro accidente.

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Los agentes tomaron datos de los hechos y facilitaron el diálogo entre el conductor y los propietarios afectados. Las autoridades policiacas no reportaron personas lesionadas ni peatones afectados. El percance quedó únicamente en daños materiales, por lo que las partes involucradas buscarían llegar a un acuerdo económico para cubrir la reparación de los desperfectos ocasionados tanto al inmueble como a la infraestructura de los servicios.