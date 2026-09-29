Clima en Cancún hoy: ¿A qué hora lloverá este 29 de septiembre?

Este martes 29 de septiembre se espera una jornada muy calurosa en Cancún, con cielo parcialmente nublado a nublado y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica.

Durante la mañana podrían presentarse algunas lluvias, aunque el mayor potencial de precipitaciones se espera durante la tarde, por lo que las personas que tengan actividades al aire libre o deban trasladarse por la ciudad deberán tomar precauciones.

Las lluvias podrían presentarse de manera intensa en algunos puntos y acompañarse de descargas eléctricas, además de vientos del este y sureste de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas más fuertes.

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Temperatura y sensación térmica

El ambiente será muy caluroso, con una temperatura máxima de entre 35 y 37 grados Celsius. La sensación térmica podría alcanzar los 40 grados, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.

Para la mañana del miércoles se prevé una temperatura mínima de entre 27 y 29 grados Celsius.

¿Cómo estarán las condiciones durante la noche?

Aunque el mayor riesgo de lluvia se concentra durante la tarde, todavía podrían registrarse algunas precipitaciones durante la noche, por lo que no se descarta que continúen los chubascos en algunos puntos de Cancún.

El viento será del este y sureste, con velocidades de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas más fuertes.

Salida y puesta del Sol

El Sol salió a las 6:39 horas y se ocultará a las 18:39 horas.

Las mareas altas se registrarán a las 11:27 y 23:09 horas, mientras que las mareas bajas serán a las 5:12 y 16:38 horas.