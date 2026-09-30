Drama en el IE-TRAM en Mérida: Turista arma escándalo tras negarse a pagar los 45 pesos del pasaje

Una discusión por el costo del pasaje terminó en una agresión física contra el operador de una unidad del sistema Ie-Tram que cubría la ruta hacia el Aeropuerto Internacional de Mérida “Manuel Crescencio Rejón”, luego que un grupo de turistas manifestó su inconformidad por la tarifa establecida para el servicio.

De acuerdo con testimonio del propio conductor, los hechos ocurrieron cuando una familia originaria de la Ciudad de México abordó la unidad para trasladarse hacia la terminal aérea. La inconformidad surgió al momento de informarles que el costo del pasaje para esa ruta es de 45 pesos por persona.

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La situación comenzó con una discusión verbal, pero conforme avanzaron los minutos el intercambio de palabras subió de tono, hasta que uno de los pasajeros presuntamente agredió físicamente al operador. Comentó que recibió al menos dos golpes con la mano abierta, a pesar de que el vehículo estaba en movimiento, situación que representó un riesgo, tanto para los pasajeros como para la circulación vehicular.

Activación del protocolo

Ante el altercado, el operador activó los protocolos correspondientes y solicitó apoyo de las autoridades. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP9 acudieron al llamado y lograron interceptar a los involucrados metros más adelante, con el propósito de controlar la situación y establecer las responsabilidades correspondientes.

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Tras varios minutos de diálogo con la autoridad, el pasajero involucrado accedió finalmente a cubrir el importe de los pasajes de su grupo familiar. Posteriormente, ambas partes optaron por llegar a un acuerdo en el lugar y decidieron no presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), así que el incidente quedó resuelto sin que se iniciara un procedimiento legal.

El hecho generó momentos de tensión entre los pasajeros, ya que la agresión ocurrió mientras la unidad de transporte público estaba en circulación y la confrontación quedó asentado como una falta administrativa simplemente.