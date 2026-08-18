Imelda Tuñón podría pedir la mitad de la herencia de su hijo, nieto de Maribel Guardia

Las cosas entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón parece que no tienen fin, pues en esta ocasión se dio a conocer que la joven podría estar peleando la mitad de la herencia de su propio hijo, quien es nieto de la actriz.

Ante esta situación, Maribel Guardia presentó un amparo para reclamar que no fue notificada de su destitución como tutora testamentaria del menor, por lo que busca aclarar las irregularidades del proceso.

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Marco Chacón, abogado y esposo de la actriz, explicó para el programa ‘Ventaneando’ que el amparo no tiene el objetivo de mantenerla en el cargo, sino revisar los detalles del proceso.

“Nos enteramos de que se le notificó en un domicilio que no es de ella en Cuernavaca y que no es el que ella había designado”

¿Qué está pasando en el caso entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

Con el amparo, se suspendieron temporalmente los efectos de la decisión judicial, aunque no existe una suspensión definitiva. Además, Marco Chacón aseguró que el cuidado del menor sigue en manos de Imelda Tuñón. Sin embargo, ha sorprendido al revelar que ya no quiere ser el albacea de la sucesión testamentaria de Julián Figueroa.

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Y es que las declaraciones de Antonio Lozano Gracia, abogado de Imelda Garza, quien afirmó que el testamento que deja como heredero universal a José Julián es falso.

“Hay ya tres dictámenes periciales oficiales que dicen que el documento es falso y la firma es falsa”

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